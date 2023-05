A Kiskörei Víztározó kialakításának 50. évfordulóján járt néhány napja az opera-énekesnő, ahol abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a a Tisza-tó nagykövetévé választották.

A posztban a beszédét is megosztotta követőivel, amelyet az eseményen mondott el.

Mint írja: „A Tisza-tó ötven évvel ezelőtti kialakítása is segített az árvízvédelemben. De fél század alatt kultikus hellyé vált a tó. Kultuszát megtöltötték a legendák, és a kulturális, környezetvédelmi akciók. Egy mesterséges tó természetes lett, a természet beemelte az értékei közé. Mindannyiunknak védelmeznünk kell. Ezért is óriási megtiszteltetés a Tisza-tó nagykövetének lenni, egyben óriási felelősség is ennek az ökológiai szentélynek a védelme. Mindent megteszek ezért. Hiszen a Tisza-tó az én rokonom is."

Miklósa Erika azt is elmondta, hogy a kislánya már most vágyik vissza a Tisza-tóhoz.