Napra pontosan nyolc éve vittük haza a kórházból a kislányunkat. Bibit. Áldott az ünnepünk. Most is épp őt nézzük, ő fotóz minket, őrá mosolygunk, és még csak annyit a kép elkészüléséhez: "Apa, álljatok a tenger elé, az jó lesz, nem baj, ha emberek is vannak a fotón..." - mondta a kislányunk – idézte fel Facebook-oldalán Miklósa Erika.