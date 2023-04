„Ifjabb Figula Mihály borász a barátom. Már régóta. Mindketten úgy tartjuk: a barátság – az hűség is. Őszinteség is. Önzetlenség is. A barátok megmondják az igazat. Figula Misi – még tavaly lett az Év Bortermelője, a fotó pedig tegnapi, hiszen akkor volt az ünnepi gálaebéd. Megható volt: a Magyar Bor Akadémia történetében először fordult elő, hogy egy borász dinasztiában az apa után a fia is megkapta ezt a kitüntető elismerést. Ott, fönn, Figula Mihály biztosan boldog, hogy Misi fiát ünnepeltük. A két Figula szerint a bor műalkotás, a borászat művészet. Én ezzel egyetértek. Balázs János zongoraművésszel mi is hozzátettünk a borünnephez. Szívből gratulálok, Misi barátom!” – írta közösségi oldalán Miklósa Erika.