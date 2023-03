Hosszú Katinka, a bajai származású úszónő az utóbbi időben egyre többet gondolt az anyaságra, a családi élet kialakulásával pedig úgy tűnt, hogy egyre kevesebb időt tölt az uszodában – számolt be a ripost.hu.

Már nem feltétlenül az edzés áll az élete középpontjában, hanem a férje és családja, egy hete pedig bejelentette, hogy gyermeket vár. Ebből adódóan mindenki úgy gondolta, hogy Hosszú Katinka befejezi az úszást, többé nem fog versenyezni, így tehát már nem is fogjuk őt medencében látni.

Információink szerint ez azonban nem így van. A terhességét is egy medencében úszó képpel jelentette be, és úgy tűnik, azóta is nagyon fontos szerepet játszik életében a víz. Szó sincs tehát arról, hogy többé nem fog úszni, legfeljebb már nem olyan feszes tempóban és nem olyan erőbedobással, mint eddig.

Még mindig az egyik legjobb dolog a világon, a napon úszni.

– írja Katinka közösségi oldalán, és jól látható, hogy egy versenypálya medencéjében tölti az idejét. Ez tehát azt jelenti, hogy még mindig rója a hosszokat. A rajongók erre nagyon büszkék, és támogató kommentekkel lepték el a fotót.