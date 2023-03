Magyarország 37. leggazdagabb embere nem először tesz meglepő dolgot. A szabadszállási Jákob Zoltán egy olyan milliárdos, aki rengeteget jótékonykodik, támogatja a rászorulókat, a napokban például egy autista kisfiúnak biztosította a terápiára járásának anyagi hátterét, ám ezúttal egy tiktokkernek tette szebbé egy napját. Mondhatni vakmerően, hiszen átadta a volánt a 110 milliót érő Ferráriájában – figyelt fel rá a borsonline.hu.

A szerencsés Zoller Zsolt énekes, digitális tartalomgyártó volt a vendége, akinek lehetősége volt meghajtani a sportautót. Zsoltot szinte lehetetlen kikerülni a TikTok platformon. Ő az, aki feldolgozásokat csinál a magyar slágerekből, a követői által írt szavakból komponál egy teljesen új dalt, vagy éppen a követőit foglalja versbe. Nemrég csinált egy dalt Jákob Zoliról is, ami olyan népszerű lett, hogy még Zolihoz is eljutott. Innen jött az ötlet, hogy Jákob vendégül lássa az előadót, aki utasként és sofőrként is kipróbálhatta a piros fenevadat.