A kiskunhalasi születésű Tápai Szabina és Kucsera Gábor még 2013 nyarán kelt egybe, pár hónappal később született meg első gyermekük, Bence, majd családjuk később két kislánnyal bővült: Milla 2018-ban, Bella 2021-ben jött világra – írja a ripost.hu.

Már korábban is többször felröppent a hír, hogy válságba került a házasságuk, ám ezt sokáig kategorikusan cáfolták. Mint ahogy már korábban mi is beszámoltunk róla, február elején kiderült, valóban nincs közös jövőjük. Kucsera Gábor azóta rendszeresen motiváló, bölcs idézeteket pakol ki a Facebookra, és hangsúlyozza, hogy tele van tervekkel és előre tekint. Szabina ezzel szemben inkább csak termékhirdetéseket tesz közzé, a kommentelők szerint nagyon lefogyott, és ezt természetesen szóvá is tették.

A Bors megkérdezett egy pszichológust, aki elmondta, természetes, hogy mindenki máshogy dolgoz fel egy válást, de az biztos, hogy mindketten veszteségnek élik meg.