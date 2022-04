Az elődöntőből Jósa Danny és Busa Gabriella jutott be a szuperdöntőbe, Nagy Dani és Besenyei Bogi számára véget ért az Exatlon.



A szuperdöntőben öt pontig megy szettenként a verseny, két szettet kellett megnyernie a játékosoknak.

A női játszma első szettjét Szente Gréti nyerte 5-2-re.

A fiúk első szettjében a harmadik évad kecskeméti nyertese, Herczeg-Kis Bálint bár hatalmas előnnyel teljesítette a pályát, az ügyességi feladatnál, ahol homokzsákokkal kellett ledönteni a kockákat az utolsó kockát nem találta el, így Danny végül behúzta az első pontot 0-1.

A második játszmában ismét elsőként teljesítette a pályát a kecskeméti versenyző, ezúttal pedig az ügyességinél sem hibázott 1-1. Ez pedig az Exatlon All Stars-ban a századik nyertes futama volt Bálintnak.

A harmadik szett is hasonlóan alakult, így átvette Bálint a vezetést 2-1.

A negyedik párharcban bár az ügyességinél több hibát ejtett, Danny pedig előnybe is került, végül behúzta az újabb pontot 3-1.

Az ötödik futamban is sem érte utol a pályán Bálintot Danny, aki bár jól dobott, a pályát és az ügyességi feladatot választó kecskeméti Kihívó behúzta a pontot 4-1.

A legutóbbi négy pontot zsinórban hozta Bálint és már csak egy futamgyőzelemre volt szüksége az első szett megnyeréséhez. A hatodik játszmában is villámgyors volt a kecskeméti játékos, ismét pontosabban is dobott és behúzta a szettpontot 5-1-re nyerte az első szettet. Vasárnap folytatódik a játék, amikor kiderül kik nyerik az All Stars évadot.