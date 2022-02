6-4-es Bajnok vezetésnél lépett ismét pályára Herczeg-Kis Bálint, aki ezúttal is Krisztiánnal mérkőzött. A tavalyi győztes most is bravúrozott, amivel 6-5-re zárkóztak a kékek. Azonban az első szettet végül 7-5-re nyerte a Bajnokok férfi csapata.