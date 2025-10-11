október 11., szombat

Labdarúgás

43 perce

Magyarország-Örményország: Bedarálta ellenfelét a válogatott

Címkék#labdarúgás#Magyarország#Szoboszlai Dominik#Örményország

Fontos csatával folytatódtak a 2026-os világbajnokság selejtezői. A Magyarország-Örményország csata tétje az első hazai siker, és a továbbjutási remények életben tartása volt.

Nyitray András

Magyarország-Örményország találkozóval folytatódtak Marco Rossi nemzeti csapatának a vb-selejtező csoport küzdelmei. A válogatott szövetségi kapitánya Varga Barnabást a korábbi KTE támadó, Lukács Dániel személyében szerette volna megoldani, ezzel tisztázva a mérkőzés előtti legfontosabb kérdéseket. Az első lehetőségere 11 percet kellett várni, Szoboszlai szerzett labdát a bal sarokban Harutjunjantól, az Lukács elé pattant, aki helyzetbe került, 8 méterről a bal alsót vette célba, Avagjan lábbal védett. A 18. percben Zelarajan 16 méterről laposan lőtt, Tóth Balázs kiütötte a labdát. Végig nagy magyar fölény jellemezte a találkozót, de az örmények szervezettek voltak. A 34. percben ugyanakkor Lukács lépett ki a bal oldalon Styles indítása után, majd kiszorított helyzetből lőtt, de a kapus hárított. A 38. percben alakult ki a legnagyobb ziccer, Bolla jobbról laposan adott középre, Szoboszlai Dominik érkezett, és 6 méterről ballal a bal kapufa mellé lőtte a labdát, így az első félidő nem hozott gólt. 

Callum Styles (j) és az örmény Georgi Harutyunjan a Magyarország-Örményország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen
Callum Styles (j) és az örmény Georgi Harutyunjan a Magyarország-Örményország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen 
Fotó: Purger Tamás

Nagy csatát hozott a Magyarország-Örményország vb-selejtező

A második félidőt hazai lövés vezette fel: Szoboszlai indult meg balról befelé, aki 20 méterről próbálkozott, laposan elment a labda a jobb kapufa mellett. Az 56. percben aztán megérdemelten tört meg a jég: Szalai látta meg középen üresen Stylest, aki továbbtette a labdát, majd Bolla kiugratta Lukácsot, a csatár pedig ziccerben nem hibázott, 10 méterről kilőtte a jobb alsót (1-0). A folytatásban növelni próbálta előnyét a magyar válogatott: Szoboszlai tekerte középre a szabadrúgást balról, Orbán 9 méterről a bal kapufa mellé csúsztatott. A hajrában az örmények is felbátorodtak, bár ehhez kellett a túlzott magyar vehemencia is támadásban, a 74. percben kontráztak az örmények, melynek végén Barszegjan 13 méterről középre lőtt, Tóth Balázs kiütötte a labdát. A végén le is zárhatta volna a meccset Magyarország, Szoboszlai jobb oldali szögletére érkezett Nagy Zsolt, és 8 méterről a jobb kapufára fejelte a labdát a 84. percben. A 94. percben aztán eldőlt a meccs, a csereként beálló Gruber Zsombor egy lecsorgó beadásra csapott le, majd a hosszúba lőtt (2-0). 

Magyarország-Örményország 2-0 (0-0) 

Budapest, Puskás Aréna.

Magyarország: Tóth B. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dáradi 90.) - Schäfer, Styles (Vitális 75.) - Bolla (Osváth 75.), Tóth A. (Nagy Zs. 63.), Szoboszlai - Lukács (Gruber 63.). 

Örményország: Avagjan - Hovhaniszjan, Muradjan, Harutjunjan (Miranjan 86.), Pilojan - Bicsahcsjan (Szerobjan 59.), Iwu (Muradjan 79.), Szpertszjan - Barszegjan (Ranos 79.), Zelarajan (Sagojan 59.), Tiknizjan

Gól: Lukács (56.), Gruber (94.) 

