A Fradi játékosai bátorították a hátrányos helyzetű falvakban élő gyerekeket

A Provident Pénzügyi Zrt. és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet esélyteremtő futballprogramja a nyár folyamán olyan nehéz körülmények között élő gyerekek életében emelte központi tényezővé a közös sportolást, akik a mindennapokban hozzászoktak ahhoz, hogy az álmaik gyakran háttérbe szorulnak.

Az edzések során azonban megtanultak hinni egymásban és önmagukban, és szenvedéllyel, kitartással játszottak a torna meccsein, hogy eljuthassanak a budapesti döntőig, és hogy megmutassák: ők is képesek nagy dolgokra.

A több hónapos felkészítőprogram és a selejtező mérkőzések után szeptember 26-án az északi és déli regionális döntők győztesei, vagyis a 8–10 év közöttiek mezőnyében Vizsoly és Kastélyosdombó, a 11–14 évesek kategóriájában pedig Pere és Rinyaszentkirály csapata mérkőztek meg egymással az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban. A gyerekek mindent beleadtak: lelkesen, példamutató sportszerűséggel küzdöttek, a lelátón helyet foglaló szurkolókat is magával ragadta a játékuk öröme. Bár a döntő végén a bajnokoknak járó kupát a 8–10 év közöttiek mezőnyében Kastélyosdombó, a 11–14 évesek kategóriájában pedig Pere csapata emelhette a magasba, a pályát mindenki nyertesként hagyta el – életre szóló élményekkel gazdagodva.

A döntő résztvevői

Fotó: Hurta Hajnalka Anna / Forrás: Ökumenikus Segélyszervezet

A nap egyik fénypontjaként a gyerekek találkozhattak a Fradi játékosaival, ráadásul közös fotókat is készíthettek kedvenc labdarúgóikkal. Az eseményt egy exkluzív múzeumlátogatás és stadiontúra zárta, melyen a fiatal focisták megismerkedhettek a klub történetével, trófeáival.

Több mint focitorna

„Az Álombajnokság nemcsak a sport örömét nyújtotta a nehéz körülmények között élő fiataloknak: lehetőséget adott arra, hogy felfedezzék saját erejüket, és megtapasztalják az összefogás fontosságát. Azok az értékek, amelyeket a pályán megtanultak – a kölcsönös tisztelet, az együttműködés és az önmagukba vetett hit –, az élet minden területén segítik majd a boldogulásukat. Ez a program remek példa arra, hogyan lehet a társadalmi felelősségvállalást valódi élményekkel és lehetőségekkel megtölteni” – fogalmazott az együttműködés kapcsán Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.