A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Magyar Futball Akadémia által rendezett Honvéd kiállítás megnyitóján leszögezte, hogy ez a különleges kiállítás legalább öt dologról szól: nagyszerűségről, kicsinyességről, nehéz döntésekről, az azokat meghozó karakterekről, illetve a dicsőségről.

A Honvéd kiállítás megnyitója

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

Kifejtette, hogy

a kiállítás először is jól bemutatja az 1950-es években a világ legjobb futballcsapatának számító Honvéd nagyszerűségét.

Emellett a látogatók tanúi lehetnek az egykori kommunista rendszer végtelen kicsinyességének, hiszen azt mindenki tudja, hogy ebben a korszakban sokakat tettek tönkre alapvetően politikai alapon, de jól látható itt, hogy még a világsztárokkal sem tettek kivételt - jegyezte meg.

„A világsztárok gerincét is el akarták törni, a világsztárok életét is meg akarták, és sajnos meg is tudták keseríteni" - mondta.

„Budapestről, Moszkvából - washingtoni jóváhagyással persze, ahogy az lenni szokott - nyúltak utána a Honvéd aranycsapatának a világ másik oldalán, csak azért, hogy a játékosok és a csapat a régi álmát ne tudja megvalósítani"

- tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután a nehéz döntésekkel folytatta, amelyeket a hazájuktól távol rekedt, s az otthoniak miatt aggódó, teljes bizonytalanságban, lelkileg meggyötörten élő labdarúgóknak kellett meghozniuk.

„És sokan a haza elhagyása felett érzett szomorúságot örökre a szívükben viselték. Hallhattuk, a csapat egyik világsztárja, Czibor Zoltán arra készült, hogy két hét múlva újra láthatja Komáromban a szüleit, s ebből lett huszonhét év. De Puskás Ferenc sem mert nagyon sokáig hazajönni Magyarországra, hiszen nem tudta, hogy milyen következményei lesznek annak" - mutatott rá.

„Azaz szól ez a kiállítás a karakterekről is, akik minden nehézség ellenére is világsztárok tudtak maradni. Gondoljanak bele, milyen lelkiállapotban kellett Puskásnak a Real Madridban, csatártársainak pedig a Barcelonában helytállni, és ezt meg is tették"

- fogalmazott.

A miniszter végül érintette a Honvéd dicsőségét, amely klub szerinte máig emberek százezreinek szívét dobogtatja meg.