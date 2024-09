Sok változás a németeknél

A németeknél új időszak köszöntött be a hazai rendezésű Eb után. A nyári kontinestornán kezdő volt a világbajnokok közül Manuel Neuer és Toni Kroos, játszott Thomas Müller is. Ők az Eb után lemondták a szereplésüket a nemzeti csapatban, Kroos vissza is vonult, így Julian Nagelsmann új hierarchia építésébe kezdhetett – immáron világbajnokok nélkül – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Változott a keretünk, de teljesen mindegy, hogy ki játszik, a játékunk nem szabad, hogy változzon. Azt mondtam, hogy világbajnokok akarunk lenni. Az lett volna a baj, ha nem így gondolom. Ha ezt kritizálja valaki, az bizony baj

– jelentette ki Nagelsmann, aki máris a 2026-os vb-re készül. A fent említett az említett trión kívül a csapatkapitány Ilkay Gündogan is visszamondta a válogatottságot az Eb után: a Barcelonából a Manchester Cityhez visszaigazoló 33 éves támadó középpályás is lehetett volna világbajnok 2014-ben, de egy sérülés miatt akkor kimaradt a keretből. Az aktuális Aranylabda-jelöltlistán is szereplő Mats Hummels mellett Bayern Münchenben is megalázó helyzetbe került Leon Goretzka és Timo Werner (Tottenham) is kimaradt a csapatból. Nagelsmann láthatóan nem gondolkodik bennük. Sőt még a velük egyidős BL-győzteseknek, a Bayernben a szezont jól kezdő Serge Gnabry és a tízkilós súlyfeleslegét a nyáron ledolgozó dortmundi Niklas Süle előtt sem nyitotta ki újra a nemzeti öltöző ajtaját – írta meg a Magyar Nemzet.

Toni Kroos sincs már, és a klasszis középpályás egyik helyettese a későn érő Pascal Gross lehet, aki az elmúlt években a Premier League-ben bizonyított, a nyáron pedig a Dortmund szerződtette. A támadósorban Thomas Müller hiánya már inkább az öltözőben tűnhet fel, mintsem a pályán, hiszen ő az Eb-n is csak két meccsen összesen 56 percet játszott. Középcsatárként továbbra is Kai Havertz (Arsenal) és az ugyancsak a Premier League-be, a West Ham Unitedbe igazolt Niclas Füllkrug az első két választás, Müller játékperceit pedig a dortmundi tehetség, Maximilian Beier örökölheti meg. A német támadások sava-borsa azonban az Aranylabda-listán szereplő Florian Wirtz (Leverkusen) és az arról bajor felháborodást okozva lemaradó, az Eb-n társgólkirály Jamal Musiala (Bayern) kreativitására épül. A legkisebb gondot Neuer pótlása jelenti, hiszen a Bayern München kapusa mögött eddig is egy világklasszis ült a kispadon Marc-André ter Stegen személyében.

Nemzetek Ligája, A-Liga, 3. csoport

Németország−Magyarország