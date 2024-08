A Ferencváros kezdte jobban a mérkőzést, többet birtokolta a labdát, de helyzetet nem tudott kialakítani, viszont dán riválisa még Dibusz kapujáig sem jutott el. A skandinávok teljesen váratlanul mégis vezetést szereztek, mert a zöld–fehérek egyik nyári szerzeménye, Gustavo határozatlan volt hátul, a labdavesztése pedig hazai gólt eredményezett.

Hátrányban azonnal magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a magyar bajnok, sorra vezette a veszélyes támadásokat, a kezdeti rohamok után a nagyobb területtel jól élt a Midtjylland is, így Dibusznak többször is nagyot kellett védenie, de a túloldalon Olafssonnak is volt bravúrja Zachariassen fejesénél. A szünet előtti percekben a Ferencváros nagy nyomást gyakorolt a dán kapura, viszont a legnagyobb lehetőség a Midtjylland előtt adódott a Ramírez kezezéséért megítélt büntető nyomán, melyet Dibusz hárított.