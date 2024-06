Országos döntő 42 perce

Ismerje meg a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játék Veszprém vármegyei jelöltjeit és szavazzon!

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában ez már az országos döntő, ahol az Ön szavazata is számít! Vármegyéről vármegyére haladva mutatjuk meg a jelölteket, de szavazni természetesen valamennyi versenyzőre tud, akár naponta is! Ma a Veszprém vármegyei jelöltek mutatkoznak be.

MW MW

Bárki szavazhat az év tesitanárára Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Ismerje meg a tesitanárokat: 30 év alattiak: Nádasi Péter / Sümeg / Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola 2019-ben végeztem az ELTE SEK-en, mint testnevelés és technika szakos tanár, azóta dolgozom szülővárosomban, Sümegen, a város különböző oktatási intézményeiben. Jelenleg az általános iskolában munkaközösség vezetőként, öt osztályban tanitok testnevelést 4-8. évfolyamon és tartok tollaslabda és túraszakkör DSK-t, emellett a helyi szakképző iskolában is két évfolyamon, 9-10. osztályban tartok testnevelés órákat, végül pedig egy közeli kisiskolában is tartok mozgásos foglalkozásokat a gyerekeknek. Délutánonként röplabda edzőként foglalkozom a versenyzőkkel és készülök velük hétről-hétre a mérkőzésekre. Természetesen nem csak klubszinten, hanem iskolai kereteken belül is versenyzem tanítványaimmal, ezalatt a pár év alatt - a versenyeken kívül- számos diákolimpiai rendezvényt szerveztem már, mint a Sümeg DSB vezetője. Gyermekkorom óta cukorbeteg vagyok, lételemem, mindenem a mozgás, sportolás, amit szeretnék minden gyermekkel megszerettetni munkám során. Kisiskola kategória: Hajas Attila / Várpalota / Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolája Hajas Attila vagyok a Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolájának testnevelő tanára. 2003 óta vagyok a Várpalotai Vadak Taekwon-do Klub vezetőedzője. Tehát a mozgás és a sport meghatározó része az életemnek. Elmondhatom, hogy szeretem, amit csinálok, a munkám a szerelmem. Nagyiskola kategória: Király Zoltán / Ajka / Fekete István Vörösmarty Mihály Általános iskola és Gimnázium Király Zoltán vagyok, a Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium testnevelés tanára. Hiszem, hogy gyermekeinkkel együtt lenni, oktatni, nevelni őket, illetve személyiségüket fejleszteni nagy felelősség, amit csak szívvel és lélekkel érdemes végezni. Ehhez kiváló eszköz a mozgásműveltség sokszínűsége. Szerencsésnek tartom magam, mert véleményem szerint a testnevelés tantárggyal lehet legkönnyebben a személyiséget pozitívan formálni. Megtisztelő, hogy az én nevem is felkerült a jelöltek közé. Köszönöm azoknak, akik rám gondoltak!

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Szavazzon az összes kategóriában akár naponta, de siessen: a szavazás június 10-én zárul! Köszönjük, hogy velünk játszott!

