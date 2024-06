Országos döntő 1 órája

Ismerje meg a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játék Fejér vármegyei jelöltjeit és szavazzon!

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában ez már az országos döntő, ahol az Ön szavazata is számít! Vármegyéről vármegyére haladva mutatjuk meg a jelölteket, de szavazni természetesen valamennyi versenyzőre tud, akár naponta is! Ma a Fejér vármegyei jelöltek mutatkoznak be.

Bárki szavazhat az év tesitanárára Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Ismerje meg a tesitanárokat: 30 év alattiak: Kerkuska László / Velence / Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Kerkuska Lászlónak hívnak. A Velencei Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikumban tanítok. Idén kezdtem a hatodik tanévemet. Szerencsésnek tartom magam, hiszem a munkám egyben a hobbim is. A tanítás mellett labdarúgó edzőként is tevékenykedem. Szabadidőmet a futás, a kerékpározás és a túrázás tölti ki. Kisiskola kategória: Pekács Jánosné / Soponya / Zichy János Általános Iskola Pekácsné Marcsi vagyok. A soponyai Zichy János Általános Iskolában tanítok, több mint 25 éve. A tanítás az életem. Fontos számomra, hogy a gyerekeknek váljon természetessé a mozgás. Nagyiskola kategória: Rácz Katalin / Székesfehérvár / Székesfehérvári István Király Általános Iskola Fő célom, hogy a gyerekekkel megszerettessem a mozgást, s az egészséges életmód és a hasznos szabadidő eltöltés felé mutassak utat. Szívügyem a sportágak népszerűsítése, tanítványaim, mentoráltjaim sportszerű nevelése, szakszerű fejlesztése, ezért, továbbá a tehetségek kibontakozásához töretlen lelkesedéssel foglalkozásokat, edzéseket, táborokat tartok, nagy létszámban bevont gyermekeknek sportági, s különböző innovációs, mozgásos szabadidős, valamint közösségépítő programokat szervezek. Szakmai életutam meghatározó tanári- edzői eredményei a kézilabda, atlétika, és a petanque sportághoz kötődnek. Személyes példát mutatva magam is aktív sportoló vagyok versenyeredményekkel, helyezésekkel, így tanulóimat könnyen motiválom. Bizalommal fordulnak hozzám a gyerekek, szülők és kollégák is. A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Szavazzon az összes kategóriában akár naponta, de siessen: a szavazás június 10-én zárul! Köszönjük, hogy velünk játszott!

