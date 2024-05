A magyar válogatott kapus 2026-ig meghosszabbította szerződését Lipcsében Gulácsi Péter hétfőn 2026. június végéig meghosszabbította szerződését klubjával, a német labdarúgó-bajnokságban szereplő RB Leipziggal. A magyar válogatott kapus eddigi kontraktusa jövő nyárig volt érvényes. A 34 éves Gulácsi 2015 óta a lipcsei csapat játékosa - a Red Bull Salzburgtól érkezett -, eddig 302 tétmérkőzésen szerepelt (összesen 27 146 percig), kétszeres Német Kupa-győztes (2022, 2023). A klub statisztikái szerint a tétmeccsek közül 95-ön nem kapott gólt. Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa

Fotó: Filip Singer / Forrás: MTI/EPA A hálóőr jelenleg az Európa-bajnokságra készül, amelyen a magyar együttes a házigazda németek csoportellenfele lesz. Az RB Leipzig idén negyedik lett a Bundesligában, így a következő szezonban a Bajnokok Ligájában szerepelhet. „Nagy vágyam volt a szerződéshosszabbítás - nyilatkozott a klub honlapján Gulácsi Péter. - Nagyon különleges az út, amelyen az egyesülettel együtt 2015 óta járunk. Nagy sikereket is ünnepelhettem az RB Leipziggel, mint például a Német Kupa-győzelmeket és a szuperkupa-győzelmet, de a nehéz időkben is mindig éreztem a klub és az itteni emberek támogatását. A célom az, hogy a szurkolók támogatásával folytassuk közös sikertörténetünket.” A játékos hozzátette: úgy érzi, még van néhány igazán jó éve és vannak céljai. „Az előző szezonban is láthattuk, hogy milyen potenciál rejlik ebben a csapatban ezzel az edzői stábbal, és az egész klubban. Nagyon várom az új idényt.” - fogalmazott, kiemelve, hogy a családjával együtt nagyon jól érzik magukat Lipcsében, amely a második otthonukká vált. „Számomra a szerződéshosszabbítás nemcsak sportszakmai, hanem szívből jövő döntés is volt” - mondta Gulácsi Péter.