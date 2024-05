A kenu kettesek 500 méteres versenyében két frissen összetérdelt egységnek szurkolhatott a Maty-éri lelátó közönsége. Adolf Balázs és Hajdu Jonatán, valamint Bragato Giada és Benkucs Kíra is megnyerte a múlt heti, szolnoki válogatót, s most lehetőségük adódott arra, hogy a nemzetközi mezőnyben is tesztelhessék magukat.