A műsor résztvevői egyetértenek abban, hogy Willi Orbán az elmúlt években még fejlődött is. Ami a védők kérdéskörét illeti, nagy kérdés, hogy Szalai Attila mennyire van játékban, hogy segíthesse a magyar csapatot: a magyar hátvéd ebben az idényben játékpercre vetítve tizedannyit szerepelt a Bundesligában, mint előzőleg a Fenerbahce futballistájaként Törökországban. Akár Dárdai Márton is képbe jöhet majd baloldali védőként, vagy akár fentebb is. A középpályán is adódnak még kérdések, hogy ki mennyire lesz jó formában alig egy hónap múlva.

Sallai döntés előtt, Szoboszlai villoghat

Schäfer András ellentmondásos tavaszon van túl: személy szerint ő visszanyerte a formáját, a csapat, az Union Berlin viszont csak az utolsó fordulóban biztosította be a bennmaradását a Bundesliga első osztályában – olvasható az Origo oldalán. A magyar középpályás így minden bizonnyal óriási tettvággyal fog játszani az Eb-n. A szélső támadó posztokon Sallai Roland jól játszott tavasszal a német bajnokságban, azonban gólt nem tudott szerezni a Freiburg szélsője.

Szoboszlai Dominik és Sallai Roland

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Vajon érdemes lenne klubot váltania a magyar játékosnak, és egy olyan csapatba igazolnia, ahol a játékstílus alapján jobban kamatoztathatná a képességeit? Az Eb vízválasztó lehet Sallai számára is. A magyar csapat vezére, Szoboszlai Dominik Premier League hajrájában kevesebb lehetőséget kapott, de a németországi tornán újra villoghat a Liverpool játékosa, akárcsak a Bournemouth támadóbb szerepkörben játszó szélső hátvédje, Kerkez Milos. A labdarúgó Európa-bajnokság június 14-én kezdődik, a magyar csapat június 15-én Svájc ellen játssza első meccsét Kölnben.