A márciusban menesztett Ulrik Kirkely helyét átvevő svéd vezetőedzővel, Per Johanssonnal első BL-végjátékára készülő győriek ellenfele a Team Esbjerg lesz. A dánok a Fradit is felvonultató B csoport második helyezettjeként szintén kihagyhatták a rájátszáskört, a negyeddöntőben pedig a Ferencvárost oda-vissza, 55–49-re legyőzve jutottak be a legjobb négy közé. A zöld-fehérek a bajnoki cím mellett egy Magyar Kupa-győzelemmel vigasztalódtak, a bajnokcsapat 27 év után tudta mindkét sorozatot egyszerre megnyerni.