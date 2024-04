A magyar válogatott kiváló egyéni teljesítményekkel, támadásban és védekezésben is fantasztikus és önfeláldozó csapatmunkát bemutatva aratott fergetes 28–25-ös sikert a kvalifikációs viadal legnagyobb esélyesének számító Svédország felett, így óriási lépést tett a nyári, párizsi olimpia felé.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesében

a mezőny legjobbjának választott Kuczora Csenge nyolc, míg Klujber Katrin hét, Győri-Lukács Viktória hat gólt szerzett, Böde-Bíró Blanka 11 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A nemzeti csapat, amely a csütörtöki nyitónapon 49–11-re legyőzte Nagy-Britanniát, vasárnap 19.15-től játszik Japánnal. A csoport első két helyezettje jut ki a párizsi ötkarikás játékokra.

Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

A találkozókra érkező nemzeti csapat buszát a szurkolók zászlókkal, piros-fehér-zöld füsttel, illetve lóháton ülő csikósokkal fogadták. A bemelegítésre pályára lépő játékosokat pedig egész szektort betöltő nemzeti lobogó üdvözölte. A keretből ezúttal a kapus Szemerey Zsófia, a beálló Pásztor Noémi és a balátlövő Juhász Gréta maradt ki.

A selejtezőtornán egyformán győzelemmel rajtoló együttesek összecsapásán már az első másodpercektől hangos szurkolás segítette a magyar csapatot, amely rendkívül összeszedett, tüzes játékkal kezdett. A skandinávok lassan lendültek játékba, így mindössze hét perc elteltével, 4–1-es magyar vezetésnél időt kért szakvezetőjük, Tomas Axnér.

Bordás Réka (k) és a svéd Linn Blohm (j) a nõi kézilabda olimpiai selejtezőtorna 2. fordulójában játszott Svédország-Magyarország mérkőzésen

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

A meccs elején az elmúlt időszakban megszokottól eltérően nem a széleken, hanem a belső posztokon igyekezett befejezni támadásait a magyar válogatott, Klujber Katrin háromszor is betalált, a sérülésből felépült csapatkapitány, Böde-Bíró Blanka pedig ziccert védett. Már tíz perc után, 6–2-nél létszámfölényes támadásra váltott átmenetileg a svéd együttes, miközben Kuczora Csenge is szórta a gólokat. Aztán magára talált az északi válogatott, hatperces magyar gól nélküli periódus nyomán egyenlített (7–7). Ekkor újfent megrázta magát a házigazda, sorozatban háromszor is betalált (10–7), sőt az első félidő hajrájában ötgólosra növelte előnyét (15–10), amiből négy megmaradt a szünetig.

A második félidőt emberelőnyben kezdték és egy gólra felzárkóztak az öltözőből nagy harci kedvvel visszatérő a svédek (15-14). Az addigiaknál több volt a hiba ekkortájt a kissé lassabbá vált magyar játékban. Döntetlennél időt kért Golovin Vlagyimir (17-17), a nézőtérről pedig felhangzott a

harcoljatok, harcoljatok

biztatás. Nem is hagyta vezetéshez jutni riválisát a magyar válogatott, minden labdáért megharcolt, Böde-Bíró pedig fontos pillanatokban védett – skandálta is nevét a publikum.