A válogatott szünet után a 26. fordulóval folytatódik a magyar bajnokság. A kör nyitómeccsét a felcsúti Pancho Arénában játsszák, a Puskás Akadémia a Fehérvárt fogadja. Az ötödik helyezett felcsúti csapat a legutóbbi fordulóban döntetlent játszott a címvédő és éllovas Ferencváros otthonában. Hátránya hat pont a harmadik pozíciót elfoglaló Fehérvárral szemben, így ha a vendégcsapat most győzni tud, Hornyák Zsolt együttese jó eséllyel kiszáll a dobogóért zajló versenyfutásból. Jól tudja ezt a Puskás Akadémia védője, a Koszovó elleni, 2-0-ra megnyert meccsen a második gólt szerző Nagy Zsolt is – írta meg a Magyar Nemzet.

A dobogó a cél

Ha nyer, a Puskás Akadémia megőrzi esélyét arra, hogy odaérjen a dobogóra, amelyre még további csapatok is pályáznak. – Nagyon közel van a Fehérvár elleni mérkőzés, hiszen kedden még pályára léptem a válogatottban, alig pár nap múlva pedig már a bajokságban játszunk. A rendelkezésre álló időben a regeneráción lesz a hangsúly – mondta el Nagy Zsolt, aki nagyin várja már a Fehérvár elleni találkozót. – Fontos meccs vár ránk, most tehetünk egy lépést a harmadik hely elérése felé, de ha kikapunk, úgy érzem, búcsút mondhatunk a dobogónak. Éppen ezért mindenképpen győzni szeretnénk - nyilatkozta a Puskás Akadémia védője, aki élvezi Marco Rossi szövetségi kapitány bizalmát, és legutóbbi is góllal hálálta meg a játéklehetőséget