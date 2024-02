A magyar csapathoz betegsége miatt egyelőre nem csatlakozott az olimpiai bajnok Varga Dénes, mellette pedig Pohl Zoltán maradt ki a 15 fős keretből.

Előzetesen egy kellemes bemelegítő meccsnek ígérkezett a találkozó, hiszen a románok 2013 óta először jutottak ki világbajnokságra a horvátországi Európa-bajnokságon elért nyolcadik helyükkel.

A két csapat a vb-ken ezt megelőzően hatszor találkozott egymással, a magyarok mérlege százszázalékos, legutóbb decemberben a Komjádi uszodában rendezett E.ON Kupán ugyancsak 15-8-ra diadalmaskodtak házigazdaként.

A nemzeti együttes mindössze 18 másodperc után megszerezte a vezetést Vámos Mártonnak köszönhetően, a rivális azonban egy szép kapáslövéssel, majd a szélről emberelőnyből szerzett góllal fordított.

A magyarok ugyan sok hibával játszottak, de a legutóbbi vb legértékesebb játékosának választott Zalánki Gergő ötösével, Német Toni góljával és Nagy Ádám pattintásával így is simán fordítottak, a dudaszó előtt pedig még Vámos is betalált újra (5-2).

Zalánki Gergő (b) és Ionut Valentin Vranceanu, a román válogatott játékosa a férfi vízilabdatorna csoportkörének 1. fordulójában játszott Románia - Magyarország mérkőzésen a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 5-én

A folytatásban a románok előbb a szélről, „váratlan” pozícióból, majd centerből is bevették Vogel Soma kapuját, ám ezúttal is sorozatban érkeztek válaszul a magyar gólok:

Manhercz és Nagy ötösből, Jansik Szilárd centerből volt eredményes, Vogel pedig ott folytatta, ahol Fukuokában a döntőben abbahagyta, büntetőt védett.

Ezután a 150. válogatott meccsét ünneplő Zalánki percei következtek, előbb szemkápráztatóan pattintott a léc alá, majd védekezésben hátulról ütötte ki a ziccerben lévő román center kezéből a labdát. A Pro Recco balkezes sztárja a következő támadást egy szabaddobásgóllal zárta le (10-4).

A fordulást követően is a románok szerezték az első gólt, de Fekete Gergő egy rossz bejátszást megmentve válaszolt, Vogel pedig újabb ötöst védett. Elöl a marseille-i kapcsolat, azaz Manhercz és az ugyancsak 150-edszer válogatott Angyal Dániel összejátéka után utóbbi gyönyörűen húzott a hálóba közelről. Vogel eszén végül a harmadik román tudott túljárni büntetőből, majd lefordulásból is betalált a rivális, amely meg is nyerte így a játékrészt (12-7).

Vogel Soma véd a férfi vízilabdatorna csoportkörének 1. fordulójában játszott Románia - Magyarország mérkőzésen a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 5-én

Az utolsó nyolc percre a magyar kapu előtt a vb-újonc Bányai Márk kapta meg lehetőséget, az első magyar gólt Vámos szerezte – neki ez volt 299. a válogatottban –, majd Georgescu lövése egy blokkon megpattanva került a kapuba. Manhercz kiszorított helyzetből talált be, az utolsó percben pedig Jansik sapka nélkül állította be a 15-8-as végeredményt, lemásolva ezzel a decemberi összecsapást.

A magyarok szerdán az olaszokkal találkoznak, annak az összecsapásnak a nyertese várhatóan csoportgyőztesként közvetlenül a negyeddöntőbe jut.

Varga Zsolt: sok volt a hiba

A magabiztos, 15-8-as győzelem ellenére Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint sok hibával játszott hétfőn a címvédő magyar férfi vízilabda-válogatott a románok elleni nyitómérkőzésen a dohai világbajnokságon.

Valóban, volt hiba bőségesen, de egy ilyen meccsen a legfontosabb, hogy elindult a csapat a világbajnokságon. Fontos, hogy egy csapattá gyúródjon az együttes, ehhez pedig tétmérkőzésre van szükség. A hátrányos védekezés sokszor jó volt, elöl viszont többször is pontatlanok voltunk, ezen kell javítani

– összegezte a találkozót az MTI-nek Varga Zsolt szövetségi kapitány.

Varga Zsolt szövetségi kapitány

Az olasz mérkőzéssel kapcsolatban a szakember elmondta, a két csapat az Európa-bajnokságon „más helyzetben” kétszer is találkozott egymással – a kontinensviadalra megfiatalított együttes a csoportkörben legyőzte, a bronzmeccsen kikapott riválisától –, most azt szeretné látni, hogy ez a csapat miképpen tudja működtetni a rendszert.

Egyébként csak annyi dől el az olaszok ellen, hogy könnyebb vagy nehezebb águnk lesz. Nekünk a legfontosabb, hogy fokozatosan megérkezzünk a világbajnokságra

– nyilatkozta a játékosként olimpiai bajnok tréner, aki szerint az Eb-n szerepelt riválisok számára a vb elején ugyan előnyt jelenthet, hogy ennyi meccset játszottak, de a torna végére ez fáradtságot okozhat.

Varga Zsolt elárulta, Varga Dénes kedden csatlakozik az együtteshez, ugyanakkor az olaszok elleni összecsapáson még nem játszik.

A csapatkapitány Jansik Szilárd szerint a találkozó elején sok elhamarkodott döntést hoztak, nem játszották ki az emberelőnyöket.

Ez betudható annak, hogy az első meccs mindig egy kicsit izgulósabb, de a második félidőben a védelmünk stabilizálódott, összességében szerintem azért elégedettek lehetünk. Még a mai napon is volt egy edzésünk, éles meccsek előtt ez ritkább

– nyilatkozta az FTC klasszisa, aki megjegyezte, győzelmet vár az olaszok ellen is.

Jansik Szilárd (j2) és a román Tudor-Andrei Fulea (j) a férfi vízilabdatorna csoportkörének 1. fordulójában játszott Románia - Magyarország mérkőzésen a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 5-én

Sokkal nehezebb lesz, az olaszok küzdenek a kvótáért, de azt várom, hogy ennél jobban fogunk játszani. Viszont ennyit biztosan nem szabad hibázni, hiszen azt ők könyörtelenül kihasználják.

„Fantasztikus érzés, kisgyerek korom óta erre készülök, hogy egyszer egy világbajnokságon Magyarországot képviseljem. Az Eb-re egy rendkívül fiatal gárdával mentünk ki, itt viszont azokkal lehetek együtt, akikre gyerekként felnéztem. Gondolok Zalánki Gergőre, Vámos Marcira vagy Angyal Danira, és természetesen Varga Dénesre, aki még nincs itt” – fogalmazott a kapus Bányai Márk élete első vb-meccsét követően.

Bányai Márk, kapus

