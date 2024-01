Legutóbb 2013. június elsején szerepelt magyar játékos spanyol bajnoki meccsen, mégpedig a 29-szeres magyar válogatott Pintér Ádám a Zaragoza csapatában az Atlético Madrid ellen – írta meg a Magyar Nemzet.

Fotó: Joan Valls / Forrás: AFP

Szinte hibátlanul játszott

A 19 éves Yaakobishvili Antal már az első félidőben beállhatott a Sevilla elleni bajnokin, Juanpe sérülése után a 30. percben lépett pályára – olvasható az Origón. A 193 cm magas hátvéd kiválóan játszott:

Yaakobishvili 42 passzából 37 volt sikeres, hét indításából öt, háromszor tisztázott, kétszer szerelt, hét párharcából négyet megnyert. A Girona X-oldala Budapest császárának nevezte az ifjú játékost

– írta meg a Magyar Nemzet.

A találkozó krónikájához hozzátartozik, hogy az ukrán Artem Dovbik a 19. percig mesterhármast ért el hat perc leforgása alatt, a 13., a 15. és a 19. percben is betalált. A második félidőben egy másik ukrán, Viktor Cigankov is gólt lőtt, a végeredményt pedig az uruguayi Cristhian Stuani állította be a 89. percben. A Girona 5-1-re megnyerte a meccset, és sikerével visszavette a vezetést a tabellán a Real Madridtól.

Egy álom lenne az öccse ellen játszania

Yaakobishvili Antal remekül megállta a helyét a klubcsapatában, de akkor még nem tudhatta, hogy vasárnap a Sevilla elleni találkozóra egyáltalán a keretbe kerül-e.

A 19 éves középhátvéd még szerdán, a Rayo Vallecano elleni spanyol Király Kupa-mérkőzésen mutatkozott be a bajnoki listavezető Gironában.

Az együttes 3-1-re nyert, a magyar utánpótlás-válogatott játékost a szünetben cserélte be Míchel Sánchez vezetőedző. Yaakobishvili elmondta, felkészült volt, mert már az előszezonban is a felnőtt csapattal edzett, így tudta, mit kell tennie.

Sánchez edzéseken is kijavít ha kell, dicsér, ha megérdemlem, úgy tekint rám, mint egy első kerettagra. A szerdai találkozó után ő és a csapattársak is megdicsértek. Kiemelték a nyugalmamat és a labdakezelésemet, de védekezésben is volt dolgom. Nagyon örülök, hogy mindenkitől pozitív visszajelzést kaptam

– nyilatkozta a kupameccs után a védő, aki igyekszik csak magára koncentrálni.

Fotó: Joan Valls / Forrás: AFP

A Girona kiemelkedő szereplésére vonatkozó kérdésre azt válaszolta: sok van még hátra a bajnokságból, egyelőre inkább álomként tekintenek arra, hogy elsők lesznek, de bármi is lesz a szezon vége, már így is óriási dolognak tartja, amit eddig elértek. Yaakobishvili Antal szerint egészen elképesztő lenne, ha májusban a Barcelona ellen ő, valamint a riválisnál edződő 17 éves kapus öccse, Áron is meccskeretben lenne.