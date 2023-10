Varga Barnabás idénybeli 18. góljával juttatta előnyhöz a zöld-fehéreket 25 perc után, a második félidő elején pedig a francia Ibrahim Cissé fejelt a hazai kapuba. A firenzei együttes aztán a 60. percben végrehajtott hármas csere után átvette az irányítást, majd a cseh Antonin Barak fejesével szépített is, a hosszabbításban pedig a francia Jonathan Ikone találatával egyenlített.

A Ferencváros játékosai a labdarúgó Konferencia-liga csoportkörének második fordulójában játszott olasz Fiorentina és a Ferencvárosi TC mérkőzés kezdete előtt a firenzei Artemio Franchi Stadionban 2023. október 5-én

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A magyar bajnoknak így megszakadt a tíz tétmérkőzésen át tartó győzelmi sorozata, de a veretlensége tovább folytatódott. A Ferencváros a három hét múlva sorra kerülő harmadik körben az ugyancsak négypontos, de kevesebb szerzett gólja miatt második belga Genk vendége lesz.

Bár nem telt meg teljesen az európai szövetség egykori elnökéről, Artemio Franchiról elnevezett firenzei stadion, mégis remek hangulat fogadta a csapatokat. A ferencvárosi szurkolók zöldbe, fehérbe és feketébe borították a szektorukat, a középső részen pedig egy páncélos lovag karddal és pajzzsal a kezében támadott utalva a kiírt angol üzenetre: "meghódítani Firenzét". A hazai drukkerek pedig azt üzenték kedvenceiknek olaszul, hogy "Firenze büszkeségéért és dicsőségéért".

Még el sem kezdődött a mérkőzés, máris változtatnia kellett az olaszoknak, ugyanis a bemelegítésnél megsérült a kapusuk, így Oliver Christensen helyett Pietro Terracciano védett. A harmadik számú európai kupasorozatban idén döntős Fiorentina aztán nagy lendülettel kezdett, két perc alatt vezetett két veszélyes támadást, de a Ferencváros hamar felvette a meccs ritmusát, nem játszott alárendelt szerepben, sőt, a váratlanul kezdőbe került Terraciano eladott labdája után helyzete is volt, a kapus azonban Marquinhos lövésének védésével javított, Varga próbálkozását pedig már blokkolták. Elöl mindkét csapat kifejezetten kombinatív játékot mutatott, amivel alkalmanként sikerült is zavart kelteni, de a védők többnyire a lövések blokkolásával tudtak menteni. A firenzei hálóőrnek kétszer védenie is kellett, a legnagyobb helyzetnél viszont Kayode mentett hatalmasat Marquinhos elől alig öt méterre a kaputól.

A játékrész derekán túl egy labdaszerzésből indult akció végén a veszélyesebb és lendületesebb futballt mutató FTC megérdemelten szerzett vezetést. A gól alaposan visszavetette a Fiorentinát, amely nem találta a ritmust, sok labdát vesztett, így ebben a periódusban csak elvétve jutott el a támadó harmadig, de helyzetet akkor sem tudott kidolgozni. Ellenben a magyar bajnoknak ekkor is voltak ígéretes támadásai, viszont előnyét nem tudta növelni.

Térfélcserét követően ismét megpróbált támadólag fellépni a Fiorentina, de ezt gyorsan megbüntette a fővárosi gárda, amely labdaszerzések után szélsebesen rohant át a rivális középpályáján és védelmén is. Elsőre a videobíró még megmentette a firenzei csapatot, mert a Varga buktatásáért megítélt büntetőt visszavonta les miatt, azonban néhány perccel később szögletből mégis megduplázta előnyét az FTC, amely akár el is dönthette volna a három pont sorsát, mivel egy újabb mesteri kontra végén Ben Romdhane került ziccerbe, de közeli lövése a jobb kapufán csattant. A hazaiak mestere azonnal hármas cserére szánta el magát, az átalakítás után fölénybe került a Fiorentina, amely helyzeteket is kidolgozott, de a befejezések eleinte elkerülték Dibusz kapuját, mígnem egy szabadrúgás utáni fejessel sikerült szépítenie. A Ferencváros ezután még jobban beszorult, záporoztak a lövések a kapujára, azonban Dejan Stankovic vezetőedző tanítványai hősiesen tartották az eredményt, mert a védők önfeláldozóan belevetődtek a lövésekbe, néhány alkalommal pedig Dibusz hárított. Egy ízben a magyar válogatott kapusa is tehetetlen volt, viszont a videobíró a Ferencvárost is megmentette, mert a Fiorentina találata lesről született.

A hétperces hosszabbítást végül nem bírta ki az elfáradó Ferencváros, mert egy újabb csereember góljával egyenlített a Fiorentina, amely a végén majdnem a győzelmet is megszerezte.

Dejan Stankovic, a Ferencváros vezetõedzõje és Dibusz Dénes, a csapat kapusa a labdarúgó Konferencia-liga csoportkörének második fordulójában játszott Fiorentina - Ferencvárosi TC mérkõzés után a firenzei Artemio Franchi Stadionban 2023. október 5-én

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Konferencia-liga, csoportkör, 2. forduló, F csoport:

Fiorentina (olasz)-Ferencvárosi TC 2-2 (0-1)

Firenze, Artemio Franchi Stadion, 20 367 néző, v.: Daniel Schlager

gólszerzők: Barak (67.), Ikone (93.), illetve Varga B. (25.), Cissé (51.)

sárga lap: González (87.), illetve Sigér (23.), S. Mmaee (55.), Varga B. (57.), Ben Romdhane (66.), Dibusz (73.)

Fiorentina:

Terraciano - Kayode, Martínez Quarta, Ranieri, Biraghi (Parisi, a szünetben) - Bonaventura (Ikone, 79.), López (Arthur Melo, 60.), Mandragora (Barak, 60.) - González, Beltrán, Sottil (Kouame, 60.)

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Makreckis, S. Mmaee, Cissé, Ramírez - Ben Romdhane (Owusu, 67.), Sigér - Marquinhos (Civic, 82.), Abu Fani (Besic, 67.), Zachariassen (Abena, 88.) - Varga B. (Pesic, 82.)

I. félidő:

25. perc: Zachariassen passzából Ben Romdhane futott el a jobb szélen, tökéletes centerezése után Varga 10 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (0-1).

II. félidő:

51. perc: Abu Fani bal oldali szögletéből Cissé 5 méterről a keresztléc segítségével fejelt a kapuba (0-2).

67. perc: Parisi bal oldali szabadrúgása után Barak 9 méterről csúsztatott a bal alsó sarokba (1-2).

94. perc: Parisi bal oldali beadása után Martínez fejelte le a labdát Ikonének, aki közelről a kapu közepébe lőtt (2-2).