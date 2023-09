Frankie Dettori meghódította a Kincsem Parkot is Nagyszerű hangulatot, kiváló versenyeket és egy igazi legenda győzelmét hozta a nemzetközi ló- és agárverseny második, szombati napja a Kincsem Parkban, ahol ezúttal galoppversenyeket rendeztek. Visszavonulása előtt először és utoljára volt látható az olasz Frankie - hivatalos nevén Lanfranco - Dettori, minden idők egyik legjobb zsokéja, akinek hat lovaglása volt, és ezek közül megnyerte a nap legrangosabb futamát, a Kincsem Díjat. Részben az ő tiszteletére pedig a legjobb versenyek mellé az olasz konyhaművészet ízeit varázsolták a helyszínre a Food Truck kocsik, továbbá megrendezték a II. Piaggio pizzakészítő bajnokságot is. A 22 millió forint összdíjazású Kincsem Díjban bombaerős mezőny gyűlt össze, mert a hazai klasszisok mellett angol, szlovák és cseh tréningből érkező lovak is starthoz álltak. Az 52 éves Dettori az ír Splendent lovat vezette diadalra a 2400 méteres futamban Agreement és a másik nagy esélyes Tides Of War előtt. Dettorinak nem ez volt az egyetlen elsősége, ugyanis két futammal korábban a szintén favoritok közé sorolt Silent Filmmel diadalmaskodott a 8 milliós díjazású, 1600 méteres Imperiál Díjban, melyben a Gönczi Rebeka által lovagolt nagy rivális Scepticet előzte meg. Az ugyancsak 8 milliós Overdose díjért kiírt 1000 méteres sprintfutamban Stanislav Georgiev örülhetett Vain Hope nyergében, a Dettori által lovagolt Carlos Ray harmadikként haladt át a célvonalon. A magyar háromévesek nagydíjában a várakozásoknak megfelelően Mesetár győzött ifj. Kozma Istvánnal. A háromnapos eseményen pénteken agaraké volt a főszerep, vasárnap pedig az ügetőké lesz.