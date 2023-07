Rasovszky Kristóf: kemény voltam A végén a testét is használnia kellett Rasovszky Kristófnak, de a magyar versenyző keményen beleállt a harcba, és ennek is köszönhetően lett ezüstérmes a nyílt vízi úszók 10 kilométeres vasárnapi versenyében a fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. „Úgy alakult, ahogyan elterveztem, végig tudtam menni az elejében, nem is akartam kiadni a kezemből ezt a pozíciót. A végén próbáltam minél több embert leszakítani, aztán a hajrában beletettem mindent. Azt mondták, legyek kemény, amennyire tudok, én pedig olyan kemény voltam, amennyire megengedik a kizárás nélküli határok” – nyilatkozta az MTI-nek Rasovszky, akinek edzőjével, Szokolai Lászlóval éppen ezekben a pillanatokban „beszélgetett el” egy hivatalos személy, és figyelmeztette őt az utolsó métereken történtekért. „Nem voltam extrém durva, egyszerűen 35 kilóval nehezebb vagyok nála, ezt használtam ki, és úsztam úgy, hogy kevesebb helye legyen. Rajtam kívül ezt eddig mindenki megcsinálta minden egyes világbajnokságon, és ahogyan korábban soha senkit, most engem sem zártak ki ezért” – fogalmazott a veszprémiek kiválósága, aki hivatalosan is megváltotta a jegyét a párizsi olimpiára, noha ez nem volt létkérdés, hiszen az 1500 méter gyorson úszott idejével már nyílt vízre is nevezhető a párizsi játékokra.