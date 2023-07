Helyzet van, pontosabban tét, és a tét hatalmas: az olimpiai selejtezőn való részvétel. Ennek a kiharcolása rengeteg türelmet, alázatot és áldozatot követel a csapat tagjaitól. Golovin Vlagyimir kiválasztottjai biztosan megunják egymást, de a nagy cél mindent felülír.

November utolsó napján kezdődik a dán, norvég, svéd közös rendezésű világbajnokság, és a válogatott addig rekordszámú összetartáson vesz részt. A napokban zárult a győri találkozó; augusztusban lesz egy Ferencváros elleni edzőmeccsel fűszerezett keretedzés; októberben a 2024-es Európa-bajnokság házigazdáinak rendezett minitorna Norvégia és Ausztria ellen. A válogatott meghívást kapott novemberben Németországba, ahol két meccset játszik a német kézilabdázás napja alkalmából, végül novemberben Hollandiában két edzőmeccsel zárul a felkészülés a világbajnokságra.

Tobzódnak a játékosok az összetartásokban, már alig várják, hogy november végén kilőjön a rajtgépből a csapat, és bemasírozzon a világbajnokság legjobb nyolc csapata közé. Ha így lesz, akkor az olimpiai selejtezős helyet ér.

Ennek rendel alá mindent a válogatott szakmai stábja. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány nem győzte hangsúlyozni a győri együttlét alkalmával, hogy a klubfelkészülés előtti válogatott-keret edzés, gyakorlás nem hungarikum. Más országokban ezt évek óta alkalmazzák, mert bármilyen fontos is a klubérdek, a játékosok mégiscsak ott kapják meg a fő terhelést,

a nagy egészt tekintve mégiscsak a válogatott érdeke az első.

És ez mostantól, legalábbis idén ősszel deklaráltan így lesz a női kézilabda-válogatottnál.

Az már csak hab a tortán, hogy a 2023–24-es szezontól nemcsak az előző szezonban döntős Ferencváros és az ötszörös győztes Győr szerepelhet a Bajnokok Ligája csoportkörében, hanem az NB I bronzérmese, a Debrecen is megmutathatja magát az elit társaságban. Vámos Petra, a Loki és a válogatott irányítója mondta erre rácsatlakozva, hogy a klubjában szerzett élmények elmélyítik debreceni csapattársai tudását, és ennek majd a válogatott látja hasznát. Az összetartásokat nem említette, pedig ezek ágyazhatnak meg a párizsi olimpián való részvételnek. Vámos Petra is tudja ezt, és alighanem a többiek is naprakészek az összetartás előnyeiből.