Botka Endre úgy vélte, a frissességgel, a gyorsasággal az első mérkőzésen sem volt baj, az elmúlt egy hétben inkább a játékukon tudtak javítani.

Sok új játékosunk van, nekik biztos segített a plusz hét, hogy felvegyék a ritmust és még jobban megismerjék azt a rendszert, amiben játszunk. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az első felvonás során tisztább képet kaptunk az ellenfélről, így specifikusabban tudtunk készülni

– mondta a 28 éves védő, aki hozzátette,

pályafutása során még sosem futballozott olyan szűk és rövid pályán, mint Feröer-szigeteken, a Groupama Aréna nagyobb játékterének köszönhetően viszont a visszavágón nyílhatnak üres területek.

Botka szerint a szigetországi nyolc Celsius-fok futballra jobb, mint a magyarországi kánikula, de megjegyezte, nem a külsőségekkel kell foglalkozni, hanem a játékkal.

El kell felejteni, hogy minél hamarabb gólt kell szerezni, mert az visszaüthet, vagy görcsössé teheti a csapatot. Teljesen mindegy, mikor szerezzük a gólt, a lényeg a továbbjutás

– mondta a válogatott játékos azzal kapcsolatban, hogy nemcsak támadólag kell fellépniük, hanem türelmesnek is kell maradniuk a meccsen.

A Klaksvík norvég vezetőedzője, Magne Hoseth arról számolt be, hogy Dániában készültek a visszavágóra, amire azért volt szükség, mert a Feröer-szigeteken kizárólag műfüves pályák vannak, azaz alkalmazkodniuk kellett a gyepszőnyeghez, amely teljesen más. Megemlítette, hogy a jóval melegebb időjáráshoz is hozzá kellett szokniuk, de ebben is segített a Dániában töltött idő.

Nem nagyon várunk más meccset, mint amilyen az első volt. A Ferencváros talán több beadással próbálkozott Varga Barnabással, mint ahogy az az előző idényben tapasztalható volt

– mondta Hoseth, aki szerint kisebb csoda lenne, ha legyőznék a Ferencvárost, ugyanakkor lehetségesnek tartja.

A párharc visszavágóját szerdán 18 órától rendezik és az M4 Sport élőben közvetíti.