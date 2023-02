A hétfőn tragikus hirtelenséggel elhunyt Lendvai Miklós a ZTE színeiben kezdte a karrierjét, tagja volt az 1996-os atlantai olimpián többek közt a Ronaldóval és Rivaldóval felállt brazilok ellen is játszó magyar válogatottnak, és még azon a nyáron szerződtette a francia Bordeaux együttese, amelynek a későbbi aranylabdás világsztár, Zinedine Zidane is a tagja volt – írja a Magyar Nemzet.

– Életem nagy ajándékának tekintem, hogy vele játszhattam – emlékezett vissza a Magyar Nemzetnek korábban adott interjújában Lendvai. – Sajnos csak edzőmeccseken futballoztunk egymás mellett, tétmérkőzésen nem. De együtt edzettünk, és én ámultam-bámultam, nem is tudom szavakkal kifejezni, hogy mennyire briliáns volt a játékintelligenciája. Kiemelkedett közülünk, magasan ő volt a legjobb labdarúgó azok közül, akiket valaha láttam futballozni. Kár, hogy csak kevés időt töltöttünk egy csapatban, mert őt elvitte a Juventus.

Lendvai arról is mesélt, hogyan sokallt be a futballtól, és miként találta meg a számításait az építőiparban.

– Rengeteg energiát, pénzt és időt öltem a futballba, és ez nem térült meg – mondta akkor Lendvai. – Nem azért teremtettem magamnak és a családomnak anyagi biztonságot, hogy utána alig lássam a gyerekeimet, és hétről hétre meccsre járjak. Ez nem az én utam. Éreztem, hogy váltanom kell. Az apósom nagyon rendes ember, s régóta benne van az építőiparban, azon belül is egy speciális területen, a gáz- és olajiparban utazik.

Az összes egykori csapattársa közül Vincze Ottó volt az, akivel a legtöbb meccsen lépett pályára együtt, méghozzá négy különböző együttes színeiben.

Az egykori társ megtörten, Instagram-bejegyzésben búcsúzott Lendvaitól:

„Miki, miért tetted? Mindig erősnek mutattad magad… 12 éves korunkban találkoztunk először. Szobatársam voltál mindenhol. Egy harcos voltál. A szívem összetört ma. Miki, drága barátom, Isten Veled!”

A korábbi játékostárs, Kocsárdi Gergely, a ZTE legendája saját bevallása szerint is megdöbbent, amikor megtudta a szomorú hírt.

– Nehezen találom a szavakat, ráadásul Mikivel gyerekkorunk óta ismertük egymást – mondta el a zaol.hu megkeresésére Kocsárdi Gergely, aki 483 pályára lépésével a ZTE csúcstartója és 458 NB I-es mérkőzésével a magyar labdarúgás örökrangsorában is az előkelő hetedik helyen áll. – Az akkori Hamburger iskolába jártunk és az a kép villan most is be, hogy az Átalszegett utcában, ahol akkor laktunk és ők is, az aszfalton futballozunk. A sulicsapatban együtt játszottunk, majd a ZTE-ben is, amikor Miki itthon futballozott. Ledöbbentett, amikor megtudtam, hogy meghalt. Főleg úgy, hogy teljesen véletlenül a múlt héten összefutottunk az egyik benzinkúton és kis időre be is ültünk a kávézóba. Sokszor nem találkoztunk, de évente négy-öt alkalommal igen. Az, hogy milyen játékos és ember volt, úgy tudok válaszolni: játékostársként is példaképként tekintettem rá. Olyan habitusa volt, ami miatt kiérdemelte ezt.

A zalaegerszegi szurkolók hétfőn este gyertyagyújtást tartottak a futballista emlékére a klub székházánál – számolt be a zaol.hu.