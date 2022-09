A Ferencváros csütörtök este bravúros, 1-0-s győzelmet aratott a francia bajnokság előző kiírásban harmadik AS Monaco otthonában a labdarúgó Európa-liga csoportküzdelmeinek második fordulójában, így százszázalékos teljesítménnyel vezeti a H jelű négyest.

A találkozó egyetlen gólját Vécsei Bálint szerezte a 80. percben, a középpályás kapáslövése után a labda egy hazai védőn megpattanva vánszorgott át a gólvonalon.

A Ferencváros a harmadik fordulóban, október 6-án a szerb bajnok Crvena zvezda otthonában lép pályára.

A hercegségi csapat mérkőzéseire a legritkább esetben telik meg a II. Lajos Stadion, múlt hétvégén az Olympique Lyon ellen 2-1-re megnyert rangadón félház sem volt a 18 ezer nézőt befogadó létesítményben, így nem volt meglepetés, hogy a Ferencváros elleni összecsapásra is csak néhány ezer hazai szurkoló volt kíváncsi. A hangulatteremtés így a ferencvárosi drukkerekre maradt, és nem is lehetett rájuk panasz, az első perctől kezdve hangosan buzdították kedvenceiket.

Az első negyed órában a magyar bajnok futballozott fölényben, a Ligue 1 előző idényének harmadik helyezettje tompa volt. Az első veszélyes helyzetre 20 percet kellett várni, ekkor Tokmac Nguen lépett ki ziccerben egy hosszú indítással és passzolt higgadtan a jobb alsóba, de ahogyan az szabad szemmel is gyanúsnak tűnt, a VAR igazolta a lest. A 32. percben a végig rendkívül agilis Adama Traoré eresztett el a bombát messziről, a kiváló lövést Alexander Nübel, a hazaiak német kapusa tornázta ki. Két perc múlva Mats Knoester hajmeresztő hibáját kis híján gólra váltotta a Monaco, de Dibusz Dénes hárítani tudott. A 40. percben a Monaco kapusa Aissa Laiduoni szabadrúgásánál is nagyot védett.

Philippe Clement, a Monaco vezetőedzője a szünetben kettős cserével próbálta feltüzelni csapatát, és mindössze 14 másodpercet kellett várnia tanítványai első veszélyes akciójára. A hazaiak ezt követően nagy fölénybe kerültek, Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros mestere nem kevesebb mint negyed óra elteltével reagált is, és megerősítette a középpályát.

A 74. percben Sammy Mmaee majdnem gólt rúgatott az ellenféllel, de óriási hibáját Dibusz kijavította, a kapu mögött álló Fradi-tábor pedig teljes joggal éltetni kezdte a válogatott hálóőrt.

A 80. percben a Ferencváros gyakorlatilag első komoly helyzetét gólra váltotta. Innentől kezdve tartani kellett az eredményt, és végül ez magabiztosan sikerült is.

Európa-liga, H csoport, 2. forduló:

AS Monaco (francia)-Ferencváros 0-1 (0-0)

Monte-Carlo, II. Lajos Stadion, v.: Espen Eskas (norvég)

gólszerző: Vécsei (80.)

sárga lap: Embolo (77.), illeve Besic (69.), Traoré (93.)

AS Monaco:

Nübel - Disasi, Sarr (Boadu, 81.), Badiashile - Vanderson (Ruben Aguilar, a szünetben), Fofana, Camara, Golovin (Jakobs, 73.), Caio Henrique - Diatta (Akliouch, a szünetben), Ben Yedder (Embolo, 65.)

Ferencváros:

Dibusz - Wingo, S. Mmaee, Knoester, Botka - Besic (Vécsei, 69.), Laidouni - Nguen (Gojak, 63.) - Zachariassen (Esiti, 90.), Traoré, R. Mmaee (Boli, 64.)