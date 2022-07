A hazaiak legjobbja a kapus Lévai Márton volt, aki 10 védéssel, 63 százalékos hatékonysággal járult hozzá a sikerhez.

A magyar válogatott ennél csak egyszer szerepelt gyengébben világbajnokságon, 1986-ban Madridban kilencedikként végzett.

Ahogy a csapat, úgy a szurkolók sem arra készültek, hogy ezen a napon csak a hetedik helyért küzdhet a magyar válogatott, a Hajós Uszoda környékén ugyanis sokan próbáltak túladni az esti programra - közte a döntőre - szóló jegyükön.

A két csapat a csoportkör nyitányán találkozott, a magyarok akkor 12-8-ra diadalmaskodtak.

A két, vélhetően nem túl motivált gárda elképesztően sok hibával kezdte az összecsapást, rengeteg volt a rossz átadás, lövés. Közel hat percig nem esett gól, ekkor Nagy Ádám használta ki, hogy senki sem támadta meg.

A második negyed elején Zalánki Gergő ötméteresével növelték előnyüket a házigazdák, majd Burián Gergely is betalált, közben a kapuban Lévai Márton továbbra is hibátlanul védett. A montenegróiak másfél negyed után találtak be először, Jansik Szilárd azonban megúszásból gyorsan visszaállította a háromgólos különbséget. A rivális első fórját pillanatok alatt értékesítette, másodszor is Dusan Matkovic volt eredményes. Vámos Márton hat másodperccel a félidő előtt iratkozott fel a gólszerzők közé.

A harmadik negyedben majdnem három percet kellett várni az első gólra, ekkor Varga Dénes talált be megúszás után, a montenegróiak kettős fórból sem tudtak gólt szerezni. Végül egy perccel a játékrész vége előtt szépítettek, igaz, ehhez egy magyar kézre is szükség volt, ellenkező esetben Lévai ezt is simán fogta volna. A magyar csapat azért ezt a negyedet is megnyerte, köszönhetően Nagynak, aki a vízből magasan kiemelkedve, magabiztosan értékesített egy előnyt.

A magyar csapat számára a világbajnokság utolsó nyolc perce egy kihagyott fórral kezdődött, majd Zalánki-góllal folytatódott. A montenegróiak fórban egy szép kombinációval szépítettek, majd akcióból is betaláltak. Támadásban megakadtak a magyarok - a montenegrói cserekapus, Petar Tesanovic remekül szállt be, 12 lövésből 9-et fogott -, a rivális egy gólra zárkózhatott volna fel, de két előny is kimaradt - ekkor már szorványos füttyszó is hallatszott a nagyjából félházas lelátóról, de a győzelem nem forgott veszélyben.

Märcz Tamás szövetségi kapitány

Forrás: Illyés Tibor / MTI

Märcz Tamás: vállalom a felelősséget

Vállalja a felelősséget a hetedik helyért Märcz Tamás, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki a csapat összeállításakor a végső sikerre is képesnek érezte a válogatottat a hazai rendezésű világbajnokságon.

A Montenegró ellen megnyert vasárnapi helyosztót követően a szakember elmondta, úgy kellett a nemzetközi szövetség felé megadni a keretet, hogy akkor még sokan a Bajnokok Ligája belgrádi nyolcas döntőjében voltak érdekeltek, ugyanakkor nem akar kifogásokat keresni, hiszen azoknak szavazott bizalmat, akikkel véleménye szerint a végső győzelemre is esélyesek lettek volna.

Azt nem lehetett előre látni, hogy milyen dinamikák lesznek a csapaton belül, amik végül nem lettek jók, ráadásul néhány játékos mentálisan és fizikálisan sem teljesített úgy, ahogyan vártam volna. Aki szakmailag tudja értékelni a vízilabdát, az körülbelül tudja, kikről van szó. Előzetesen amikor dönteni kellett, kiket választok ki, a legerősebb csapatot raktam össze, a játékért vállalom a felelősséget

- fejtette ki a szakvezető.

A csapatkapitány Varga Dénes elmondta, ezért a helyezésért alapvetően a játékuk kiegyensúlyozatlanságát okolhatják:

A megfelelő pillanatokban nem voltunk elég higgadtak, fegyelmezettek, annak azért örülök, hogy van annyi vízlabda szerető ember Magyarországon, hogy vasárnap egy órakor, tízes UV-ben megnézték ezt a meccset, és szurkoltak. Tulajdonképpen ez volt a fő belső hajtóerőnk, hogy ezt a meccset megnyerjük, hiszen a hetedik vagy a nyolcadik hely között nincs nagy különbség

- jelentette ki.