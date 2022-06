A magyar női vízilabda-válogatott bejutott a hazai rendezésű világbajnokság fináléjába, miután a csütörtök esti elődöntőben 13-12-re legyőzte a holland csapatot.

A rendkívül kiélezett összecsapáson a magyar csapat legjobbja a négygólos Leimeter Dóra volt a Margitszigeten.

A magyar válogatott - amely a 2013-as barcelonai bronzérem után lesz újra dobogós világbajnokságon - legutóbb 2005-ben Montrealban játszott vb-döntőt, akkor Faragó Tamás irányításával a gárda éppen az aktuális címvédő amerikai csapatot győzte le hosszabbítás után, megszerezve ezzel története második vb-aranyát.

Eredmény, női vízilabdatorna, negyeddöntő:

Magyarország-Hollandia 13-12 (2-3, 4-3, 5-4, 2-2)

gólszerzők: Leimeter 4, Keszthelyi-Nagy, Gurisatti, Garda 2-2, Máté, Vályi, Parkes 1-1, illetve van de Kraats 5, ten Broek, Rogge 2-2, Wolves, Sevenich, Sleeking 1-1

Magyarország:

Magyari Alda - Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Keszthelyi Rita, Máté Zsuzsanna, Parkes Rebecca, Gurisatti Gréta, cserék: Gangl Edina (kapus), Garda Krisztina, Mahieu Geraldine, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Faragó Kamilla

A két csapat világbajnokságon eddig tíz alkalommal találkozott egymással, öt magyar siker, és egy döntetlen mellett négyszer a hollandok diadalmaskodtak. A közelmúltban a magyarok többször is legyőzték a hollandokat, tavaly januárban a trieszti olimpiai selejtező, igaz, tét nélküli döntőjében 13-11-ra, majd a tokiói játékokon a negyeddöntőben 14-11-re. Idén februárban a világligában is megmérkőztek a felek, és Bíró Attila együttese 11-9-re nyert a Tüskeuszodában.

Nem kezdett jól támadásban a magyar csapat, előbb Szilágyi Dorottya lőtt méterekkel mellé, majd emberelőnyben jött egy eladott labda. A hollandok két és fél perc elteltével "fórból" kerültek előnybe. Nem sokkal a negyed közepe előtt született meg az első hazai gól, Keszthelyi-Nagy Rita lövése egy holland kézről vágódott a hálóba. A rivális futószalagon kapta az előnyöket, Magyari Alda kettőt is hárított, de a harmadiknál már nem volt esélye, így újra hátrányba került házigazda, mely előbb emberelőnyben hibázott, ugyanakkor egy kontra után Leimeter Dóra találta magát ziccerbe és a balkezes játékos kilőtte a jobb felsőt. Az első szünetre mégis a hollandok mehettek előnnyel (2-3).

A második negyedet Gurisatti Gréta akciógólja vezette fel, majd Keszthelyi-Nagy kapott egy hosszú labdát előre és egy az egyben védőjét megverve lőtte ki a jobb alsót, így először vezetett a magyar csapat. A rivális újabb előnyéből egalizált, de hamarosan újra tombolt a közönség, miután fórban Máté Zsuzsanna "kapart össze" egy kipattanót és pöckölte közelről a hálóba. A hollandok centerből könnyen kapták a fórokat, az újabb lehetőséget pedig Simone van de Kraats használta ki, a túloldalon viszont kimaradt a magyar előny. Úgy tűnt, a félidőre a hollandok érkeznek előnnyel, miután Brigitte Sleeking nem túl erős lövése becsúszott Magyari keze alatt, azonban Gurisatti tőle szokatlan helyről, centerből egyenlített (6-6).

A harmadik felvonás elején Vályi Vanda harmadszor is megnyerte a ráúszást, majd előnyből ő juttatta előnyhöz a hazai csapatot. Nem sokkal később Garda Krisztina villant meg akcióból, pattintott bombája a felsőlécről vágódott a hálóba. Gyorsan jött a holland felzárkózás, Bente Rogge nagyszerű kapásgólt szerzett. Garda viszont elkapta a fonalat, és a következő támadásból újabb védhetetlen "rakétát" indított el Laura Aarts kapujába, de nem akart tőle Rogge sem lemaradni, aki fórból lőtte ki a bal alsót. A támadók ezekben a percekben nem tudtak hibázni, Leimeter Dóra egy kettős előnyt értékesített, a hollandok pedig villámgyorsan fejeztek be egy szimpla fórt. Leimeter újra létszámfölényben villant, ezúttal viszont nem érkezett válasz, Keszthelyi-Nagy pedig megúszott, de ziccerét Aarts megfogta, pedig három gól lehetett volna a különbség. Ez nagyon fájhatott a közönségnek, különösképpen mert a hollandok 9 másodperccel a dudaszó előtt egy vitatható kontra ítélet után van de Kraats ejtésével minimalizálták a hátrányt (11-10).

A záró nyolc perc is magyar góllal indult, Parkes Rebecca centerből brusztolta ki magának a helyzetet és csavart a kapuba. A hollandok azonban nem akartak leszakadni, van de Kraats negyedik találatával - ezúttal is fórból - zárkóztak. A kétgólos különbséget Gurisatti állíthatta volna vissza, lövése már át is haladt a kapuson, de egy védő óriásit mentett. Emberelőnyben Leimeter kapkodott picit, Gardát pedig a visszaúszás közben kiállították, Magyari azonban úgy tűnt, hárított hátrányban, a videózás után azonban gólt ítélt a játékvezető, így bő négy perccel a vége előtt újra döntetlen volt az állás. Arról, hogy ne legyen sokáig így, Leimeter Dóra gondoskodott negyedik góljával, majd Parkes harcolt ki előnyt, de rosszul játszották meg a fórt a hazaiak, így nem tudták lezárni a találkozót másfél perccel a vége előtt. A hollandok ziccert hibáztak, amikor még 68 másodperc volt hára, de nem sokkal később visszakerült hozzájuk a labda, így még volt esélyük egyenlíteni. A kapus Aarts is előre ment, Magyari viszont bravúrral védte van de Kraats első próbálkozását alig tíz másodperccel a vége előtt. A labda ugyanakkor maradt a hollandoknál, viszont minőségi helyzetet már nem tudtak kialakítani, lövési kísérletük már elhalt a habokban (13-12), a magyar csapat pedig ezzel megnyerte a találkozót.

A magyar válogatott a fináléban szombaton a címvédő amerikai gárdával csap majd össze az aranyéremért.