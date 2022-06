A Battai Sugár Katinka, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca összeállítású együttes a nyolc között a spanyolokkal kezdett.

A legutóbbi Eb-n, 2019-ben ezüstérmes volt a csapat – igaz, akkor a legeredményesebb versenyző, az olimpiai 4., jelenleg kismama Márton Anna is pástra lépett –, s most is továbblépett, de nehezen, nagy hajrával tudott csak győzni.

Az első körben Katona, Pusztai és Battai is kikapott, az ellenfél 15:8-ra elhúzott. A következő kanyarban mindhárman győztek, és a forduló végére megfordították az eredményt (30:27), majd az utolsó körben sikerült megőrizni az előnyt.

Az elődöntőben az olaszok lesznek az ellenfelek.



Eredmény:

női kard, csapat, negyeddöntő:

Magyarország–Spanyolország 45:41

korábban:

férfi párbajtőr, csapat, nyolcaddöntő:

Magyarország–Hollandia 34:29

Borítóképünkön Katona Renáta. Fotó: MTI/Illyés Tibor