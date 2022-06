Szalay Balázs, az ob-sorozat promótere a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, idén a korábbinál jobban szeretnék népszerűsíteni az országos bajnokságot, ezért minden fordulóban különleges szurkolói csomagokkal, pólókkal és egyéb ajándékokkal készülnek.

A hétvégék során három pályáról lesz online élő közvetítés, a vasárnapi végjátékokat három kamerával közvetítjük majd, míg a női és férfi finálékat az M4 Sport tűzi a műsorára - fogalmazott Szalay.

Hozzátette, Abádszalók új helyszínként csatlakozik az ob-hoz: a pálya a vízparttól egy méterre ér véget, így hangulatos, jó versenyt várnak.

Az elmúlt évekhez hasonlóan minden fordulóban egymillió forintos összdíjazás lesz, és egyedi érmekkel is készülünk - válaszolta az MTI kérdésére Szalay Balázs.

Ludvig Zsolt, a magyar szövetség főtitkára örömét fejezte ki, hogy sikerült visszatérni a járvány előtti szintre, és idén újra négy mesterversenyt tudnak rendezni a Lupa-tavi finálé előtt.

Idén már világranglista-pontokat is lehet szerezni az országos bajnokság fordulóin, amelyet így a külföldiek előtt is megnyitottunk. Vannak is már határon túli érdeklődők, abban bízunk, hogy az ő részvételük tovább növeli a színvonalat - fogalmazott a sportvezető.

Ludvig hangsúlyozta, a magyar válogatott játékosai felnőtt, valamint utánpótlásszinten is évről évre jobb eredményeket érnek el, és szeretnének idén még egy lépcsőfokot feljebb lépni. Éppen ezért több kiemelt párost is támogatnak, akik így a korábbinál jobb körülmények között és hosszabban tudnak felkészülni a nyári tornákra.

A célunk, hogy megrendezzük a jövő évi Kontinentális Kupát, amelyen már korábban is sikerrel szerepeltek a magyar párosok. A rövid-, valamint középtávú cél pedig az, hogy magyar páros kijusson az Európa-bajnokságra - tette hozzá Ludvig Zsolt.

Az országos bajnokság után nemzetközi viadal is lesz a Lupa-tónál, az átalakított nemzetközi versenyrendszer szerint Futures Pro Tour-tornának ad majd otthont a budakalászi helyszín.

A megjelent versenyzők közül a 2019-ben bajnok Kiss Dániel elmondta, még csak másfél hete kezdték el a felkészülést párjával, Rása Alexszel, így az első forduló inkább a felkészülésük része lesz.

Az idény végén szeretnénk döntőbe jutni, és ott reméljük, a címvédő Hajós Artúréknak egy kicsit rosszabb napjuk lesz - mondta a Pénzügyőrrel teremben magyar bajnok játékos.

A háromszoros strandröplabda-ob-ezüstérmes Szabó Dorka kijelentette, régi-új edzőjével és új partnerével ők is a döntőbe jutást célozzák meg.

Az országos bajnokság programja:

június 3-5.: 1. mesterverseny, Csepel

június 24-26.: 2. mesterverseny, Tata

július 8-10.: 3. mesterverseny, Abádszalók

július 22-24.: 4. mesterverseny, Gyenesdiás

augusztus 6-7.: döntő, Lupa-tó

Forrás: MTI

Borítókép: Meszlényi Tamás (j) és Kaszap Tamás (b2) a strandröplabda országos bajnokság férfi döntőjében a Kispesti Strandon 2015. augusztus 9-én.