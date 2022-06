A magyar férfi vízilabda-válogatott 11-10-re kikapott a címvédő Olaszországtól a hazai rendezésű világbajnokság szerdai negyeddöntőjében a Margitszigeten, így az 5-8. helyért folytatja szereplését.

Az olaszok elsősorban a négygólos Francesco Di Fulvio, illetve kapusuk, az 55 százalékos hatékonysággal védő Marco Del Lungo révén magabiztosan diadalmaskodtak.

A magyarok az 5-8. helyért első mérkőzésüket pénteken az Egyesült Államok csapatával játsszák.

Eredmény, férfi vízilabda, negyeddöntő:

Olaszország-Magyarország 11-10 (2-3, 4-2, 2-1, 3-4)

gólszerzők: Di Fulvio 4, Di Somma, Echenique 2-2, Dolce, Cannella, Bruni 1-1, illetve Vámos 3, Hárai, Manhercz 2-2, Varga Dé., Zalánki, Janik Sz. 1-1

Magyarország:

Vogel Soma - Vámos Márton, Varga Dénes, Pohl Zoltán, Jansik Szilárd, Hárai Balázs, Zalánki Gergő, csere: Lévai Márton (kapus), Manhercz Krisztián, Mezei Tamás, Angyal Dániel, Burián Gergő, Nagy Ádám

A két csapat az előző világbajnokságon a négy között találkozott egymással, akkor az olaszok 12-10-re nyertek a sérült Varga Dénest gyakorlatilag nélkülöző magyarok ellen - a világ egyik legjobbja akkor egy ujjtörés miatt csak perceket töltött a vízben - és végül meg sem álltak az aranyéremig. Tavaly a tokiói olimpián 5-5-ös döntetlent játszottak egymással a csapatok a csoportkörben.

Első támadásból akciógólt szerzett a hazai csapat, Hárai Balázs centerből gyönyörűen csavart az olasz kapus feje fölött a hálóba, a címvédő azonban kettős emberelőnyből rögtön válaszolt. A magyarok is értékesítették első fórjukat, Hárai egy kipattanót lőtt be közelről. Szinte másodpercekkel később érkezett az újabb olasz előny és az azzal járó gól. A játékvezetők "szívbaj nélkül" szórtak ki mindenkit, a magyarok is kettős előnybe kerültek, Varga Dénes pedig szép kapásgóllal szerezte meg újra a vezetést, ezt követően pedig jött Vogel Soma első védése is. Az eredmény nem változott az első szünetig, az olaszok viszont ez alatt három előnyt, köztük egy duplát is elhibáztak.

A második negyed elején a nyári kánikulában az olasz csapat "lehűtötte" a margitszigeti publikumot, gyors egymásutánban három gólt szerzett, és kettővel ellépett. A magyarok Manhercz Krisztián révén több mint egy teljes játékrésznyi gólcsendet törtek meg, nem sokkal később pedig az olasz Pro Reccóval néhány hete Bajnokok Ligája-győztes Zalánki Gergő bombázott Marco Del Lungo fejét súrolva a hálóba, kiegyenlítve ezzel. A meccs felénél mégis az olaszoknál volt az előny Di Fulvio csodálatos ejtése által.

A harmadik negyedből már több mint három perc eltelt, amikor újra rezdült a háló, Vogelnek kellett maga mögé nyúlnia a belgrádi BL nyolcas döntő legértékesebb játékosának választott Giacomo Cannella lövése után, Vámos Márton azonban fórból gyorsan válaszolt. A rivális újra előnyből talált be - Vogel védése után a kapufáról visszapattant rá a labda, onnan pedig a képzeletbeli gólvonal mögé -, a következő hazai fór előtt pedig Märcz Tamás időt kért. A megbeszélés után a figura Mezei Tamásra jött ki, közeli húzását azonban védte az olasz kapus, de a túloldalon Vogel is megvillant hátrányban.

Az olaszok kétgólos előnnyel vághattak neki a zárónegyednek, nem sokkal később pedig lőtávolon kívülre került a magyar válogatott, miután Gonzalo Echenique egy elképesztően hanyag és meglepő csuklómozdulattal lőtt látványos gólt Vogel hóna alatt. A magyar lövők naggyá tették Del Lungót, Hárai kiállítása alatt pedig az olaszok eldönthették volna az összecsapást, de Zalánki nagyszerűen védekezett. Négy perccel a vége előtt Vámos kettőre csökkentette a különbséget, de Di Fulvio negyedik góljával lezárták a legfontosabb kérdéseket. Az utolsó percre Manhercz és Vámos góljainak köszönhetően 11-9-re feljött a magyar csapat, előbbi azonban 27 másodperccel a vége előtt ziccert rontott, amivel a "matematikai esély" is elszállt. Jansik Szilárd még 17 másodperccel a vége előtt betalált, de az olasz "lenyelték" a labdát.