A magyar-orosz kettős az Anna-Lena Friedsam, Tatjana Maria német duót búcsúztatta csütörtökön két játszmában, 1 óra 9 perc alatt.

A 32 között akár két magyar is találkozhat egymással, Gálfiék ugyanis a második fordulóban a Bondár Anna, Greet Minnen (belga)–Alizé Cornet, Diane Parry (francia) párharc győztesével találkoznak. Utóbbi meccsre várhatóan pénteken kerül sor.

Gálfi az M1 aktuális csatornának elmondta: évek óta nem játszott párost Anna Kalinszkajával, akivel amúgy csak a rajt előtti utolsó pillanatokban találtak egymásra, hiszen eredetileg másik társsal terveztek indulni. A magyar teniszező hozzátette: mostanában ritkán játszott párost, ami az első szettben meg is látszott.

Meg kellett szoknunk a közeget, örülök, hogy a végére picit azért már érződött rajtunk, hogy összecsiszolódtunk. A következő meccsünkön talán már sokkal lazábban tudjuk kezelni az egészet

– nyilatkozta.

Gálfi szerint leginkább a győzelem pillanatát viszi magával a folytatásra, hiszen Grand Slam-tornán az egyéniben elszenvedett két vereség után – tavaly a US Openen, míg vasárnap a most zajló Roland Garroson búcsúzott a nyitókörben – először nyert főtáblán.

A folytatást illetően elmondta, hogy Bondár Anna ott volt a meccsükön, miként ő is majd a helyszínen szurkol honfitársának, akivel a következő körben ellenfélként találkozhatna.

Nagyon jó lenne, ha ők is nyernének, mert akkor biztosan lesz magyar a harmadik fordulóban– mondta.



Eredmény:

női páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért):

Gálfi Dalma, Anna Kalinszkaja (magyar, orosz) – Anna-Lena Friedsam, Tatjana Maria (német) 6:4, 6:3

