Vitek Dáriusz megnyerte vigaszági mérkőzését, így szombat este bronzéremért léphet szőnyegre a budapesti birkózó Európa-bajnokságon.



A BHSE friss U23-as Eb-győztes nehézsúlyú (130 kg) sportolója pénteken első meccsét megnyerte, majd a negyeddöntőben kikapott, de legyőzője, a négyszeres világ- és tízszeres Európa-bajnok török Riza Kayaalp az elődöntőben is győzni tudott, így vigaszágra vitte őt.



A szombat délelőtti meccsen a románok 2020-as Eb-győztese, Alin Alexuc Ciurariu várt Vitekre, aki akciómentes, de izgalmas meccset vívott riválisával.



Az első két percben kevés esemény történt, a két birkózó a szőnyeg közepén küzdött egymással, amiben a magyart látták passzívabbnak. Az intés (0-1) után a román nem akarta leküldeni ellenfelét, így állásból mentek tovább, és ugyan a menet hajrájában Ciurariu egyszer mögé került, ám pontot nem kapott, mivel elgáncsolta Viteket, ami ebben a fogásnemben szabálytalan.



A második szakaszban Vitek keményen harcolt, hogy visszaintsék riválisát, ami másfél perc után sikerült is neki, majd lentről fejenátfogásból igyekezett billenteni, Ciurariu azonban nem forgott át 90 fokig.



Ezek után a román nagy erőket mozgósított, Viteket pedig újra intették, ám pontot már nem adtak a románnak, aki másodjára sem küldhette le a hazai nehézsúlyút, bízott az álló birkózásában, de képtelen volt megrengetni ellenfelét, így Vitek élete első felnőtt világversenyén a bronzéremért küzdhet.



Szombaton öt másik magyar kötöttfogású mutatkozik be a BOK Csarnokban, közülük a 67 kilogrammban szereplő Váncza Istvánnak a selejtezőben is volt jelenése, igaz, csupán 48 másodpercet töltött a szőnyegen. Az FTC birkózója ugyanis néhány másodperc után levitte (2-0) a portugál Pedro Miguel de Matos Oliveira de Morais Cat, majd emelésből négy pontért dobta (6-0), utána megpörgette, így 8-0-és technikai tussal bejutott a nyolcaddöntőbe.



Torba Erik (60 kg), Fritsch Róbert (72 kg), Lévai Tamás (82 kg) és Érsek Róbert (97 kg) egyaránt a nyolcaddöntőben kezd.

Forrás: MTI

Borítókép: Vitek Dáriusz, miután győzött a román Alin Alexuc Ciurariu ellen a férfi birkózók 130 kilogrammos súlycsoportjának vigaszági mérkőzésén a budapesti birkózó Európa-bajnokságon a BOK Csarnokban 2022. április 2-án.