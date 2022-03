Póta Georginához hasonlóan Madarász Dóra is sikerrel vette az első fordulót egyesben, ezzel bejutott a legjobb 32 közé az asztaliteniszezők szingapúri Grand Smash-versenyén.

A világranglistán 66. magyar játékos a román Elizabeta Samarával (26.) csapott össze szombaton, és meglepően simán, három szettben nyert. A következő ellenfele is egy top 30-as asztaliteniszező, a tavaly Európa Top 16-győztes német Nina Mittelham (25.) lesz.



Póta már pénteken biztosította a helyét a második körben, amelyben a nemzetközi szövetség rangsorában negyedik kínai Vang Man-jü lesz a riválisa, a kiírás szerint vasárnap.



Póta és Madarász egymás oldalán párosban is érdekelt, ebben a számban szombaton (ma) játsszák első meccsüket az olasz Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli duó ellen.



Az Ecseki Nándor, Szudi Ádám kettős hatodik kiemeltként csak a második körben kapcsolódik be a férfi párosoknál, meccsük időpontja, illetve az első ellenfelük egyelőre nem ismert.



A jövő vasárnapig tartó, kétmillió dollár összdíjazású szingapúri viadal a tavaly életre hívott WTT-sorozat első ilyen - legmagasabb - besorolású tornája. Az európai GS-verseny rendezési jogára Budapest jó eséllyel pályázik.



Eredmény (a viadal honlapja szerint):

női egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért):

Madarász Dóra-Elizabeta Samara (román) 3-0 (8, 7, 8)

később:

női páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)

Póta Georgina, Madarász-Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli (olasz) 14.50

Forrás: MTI

Borítókép: Madarász Dóra a női asztaliteniszezők nyolcaddöntőjében a japán Ito Mima (háttal) ellen játszott mérkőzésen a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpia asztalitenisz-bajnokságon a Fővárosi Sportcsarnokban 2021. július 30-án.