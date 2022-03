Tadissi Martial és Hárspataki Gábor is kvalifikálta magát az egyesült államokbeli Birminghamben júliusban sorra kerülő Világjátékok karateversenyére - tudatta a sportág hazai szövetsége szombaton.



A világeseményre legutóbb is kijutott Tadissi (67 kg) és a karate tavalyi olimpiai bemutatkozásán bronzérmet nyert Hárspataki (75 kg) egyaránt világranglistás helyezésével szerzett jogot a részvételre. A Világjátékok történetében most először lesz két magyar karatés is a multisport-rendezvényen.



Az idén július 7. és 17. között zajló Világjátékokon öt férfi és öt női küzdelmi súlycsoportban lesznek versenyek, míg férfi és női formagyakorlatban nyolc-nyolc karatés méri össze tudását.



A 30 éves Tadissi, aki az UTE versenyzője, világbajnoki ezüstéremmel, négy Európa-bajnoki bronzéremmel és egy Európa Játékokon szerzett harmadik hellyel büszkélkedhet. A 26 esztendős, MTK-s Hárspataki a tokiói ötkarikás bronz kiharcolása előtt ugyancsak harmadik lett a 2019-es minszki Európa Játékokon, az Eb-ken pedig egy ezüst- és egy bronzérmet nyert.

Forrás: MTI

Borítókép: A bronzérmes Hárspataki Gábor a férfi karatésok 75 kilogrammos súlycsoportjának eredményhirdetésén a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Nippon Budokan arénában 2021. augusztus 6-án.