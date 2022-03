Fucsovics Márton a papírformát igazolva legyőzte Thanasi Kokkinakist pénteken, így 1-1 az állás a Sydneyben zajló Ausztrália-Magyarország tenisz Davis Kupa-selejtezőn.



A világranglistán 35. magyar játékos győzelmi kényszerben lépett pályára a Ken Rosewall Arenában, mivel előzőleg Piros Zsombor kikapott Alex de Minaurtól, és egy újabb magyar vereséggel a hazaiak már a továbbjutás küszöbén álltak volna.



A háló túloldalán a 99. helyezett Kokkinakis állt, aki a januári Australian Open óta nemzeti hősnek számít, miután Nick Kyrgios oldalán meglepetésre megnyerte párosban a Grand Slam-tornát. Kettejük eddigi egyetlen találkozóját Fucsovics nyerte tavaly Miamiban.



A második találkozón a magyar csapat legjobbja 3:2-nél brékelt, és stabil alapvonaljátékkal 5:2-je is volt, ám 5:3-nál nem tudta kiszerválni a játszmát, és 25 éves riválisa utolérte őt. A szett végül rövidítésbe torkollott, melyben Fucsovics 4-1-re elhúzott, és innentől már nem rontott, így 64 perc alatt hozta a játszmát.



A folytatásra a nyíregyházi teniszező a fülledt időjárás miatt ismét átöltözött, de a görög származású közönségkedvenc másodszor is elvette az adogatását, és 3:0-ra meglépett. Innentől már nem volt visszaút a 30 éves magyar számára, a lendületbe jövő Kokkinakis alig 33 perc alatt egyenlített.



Az utolsó felvonásban Fucsovics húzott el 3:0-ra, aztán egy-egy újabb brékkel hamarosan 5:2 lett, ekkor már az ellenfél sem hitt igazán a sikerben, s végül 2 óra 27 perc után a magyar tábor ünnepelhetett.



"Nagyon fizikális meccs volt, úgy nézek ki, mintha a medencéből jöttem volna" - mondta a pályán adott nyilatkozatában Fucsovics.



"Szeretem ezt a pályát, a labdákat és a hangulatot is, külön köszönet a kilátogató magyar szurkolóknak. Thanasi a második szettben hatalmas tenyereseket ütött, de utána sikerült megtörnöm a ritmusát."



Fucsovics hozzátette, remélhetőleg alszik egy nagyot a szombati két meccse előtt, mivel a De Minaur elleni mérkőzésének még biztosan lesz tétje, kiélezett csatára számít.



Szombaton magyar idő szerint hajnali 3-kor a páros mérkőzéssel folytatódik a párharc, melyre Fucsovicsot és Marozsán Fábiánt jelölte Nagy Zoltán kapitány, míg a túloldalon Lleyton Hewitt a John Peers, Luke Saville kettősben bízik. A szombati egyéni mérkőzéseken Fucsovicsra De Minaur, Pirosra Kokkinakis vár.



A sydneyi csata győztese részt vehet a DK-döntő szeptemberi csoportküzdelmeiben - ahonnan a legjobbak a novemberi negyeddöntőbe kerülnek -, míg a vesztes szeptemberben osztályozót vív a világcsoportban maradásért.



Eredmény:

Davis Kupa, selejtező:

Ausztrália-Magyarország 1-1 - állás az első nap után

Thanasi Kokkinakis-Fucsovics Márton 6:7 (4-7), 6:1, 3:6

korábban:

Alex de Minaur-Piros Zsombor 7:5, 6:2



szombaton:

John Peers, Luke Saville-Fucsovics Márton, Marozsán Fábián

Alex de Minaur-Fucsovics Márton

Thanasi Kokkinakis-Piros Zsombor



Forrás: MTI

Borítókép: Fucsovics Márton az ausztrál Thanasi Kokkinakis ellen játszik az Ausztrália-Magyarország tenisz Davis Kupa-selejtezőn a sydneyi Ken Rosewall arénában 2022. március 4-én.