Nekem nagyon szimpatikus volt az Union, mert már nyáron is meg akartak szerezni, azaz látszik, hogy bíznak bennem. Ezt a bizalmat most is érzem, ezért jó helyre jöttem

– mondta az M1 aktuális csatornának adott interjúban a középpályás, aki elárulta, még nem sokat látott a német fővárosból, mert az átigazolás utáni első napok „rohanósak”.

A 15-szörös válogatott futballista arról is beszámolt, hogy másfél hete kisebb combsérüléssel bajlódik, ezért várhatóan egy hét múlva csatlakozhat új társaihoz az edzéseken.

Az Unionnál annak ellenére a 40 pont megszerzése és a bennmaradás kiharcolása a cél, hogy jelenleg negyedik helyen áll a tabellán. Tetszik ez a hozzáállás, ha ez megvan, akkor lehet beszélni másról

– mondta a 22 éves futballista, aki a szlovákiai DAC-tól igazolt a tavaly hetedik helyen záró német csapathoz, amelynek húsz forduló után 34 pontja van.

Schäfer felidézte: a Németországban légióskodó magyarok közül Szoboszlai Dominikkal beszélt, aki elárulta neki, hogy az Union nagyon kellemetlen ellenfél, senki nem szeret az otthonában pályára lépni.

Schäfer szerette volna az MTK-ban és a DAC-ban is használt 26-os mezszámot, de mivel az foglalt volt új klubjánál, ezért a 13-ast választotta, mert az szerencsét hozott neki a nemzeti együttesnél.

Borítóképünkön Schäfer András. Fotó: MTI/Kovács Tamás