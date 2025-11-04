2 órája
Itt a Török Ádám 75 sorozat újabb része: végre kiadják a legenda kanadai koncertfelvételét
Török Ádám zenéje tovább él: novemberben érkezik a Török Ádám 75 sorozat harmadik felvétele, amely a Vancouveri Mini 2014-es koncertjét hozza közelebb a rajongókhoz. A Vissza Vancouverbe című lemez nemcsak egy koncert emléke, hanem tisztelgés is a magyar blues legendája előtt. A CD bemutatóját 2025. november 6-án tartják.
Török Ádám a Mini együttes egy 2021. évi koncertjén
A Török Ádám 75 jubileumi CD-sorozat második része eredetileg a Mini 75/55 című jubileumi turnéhoz kapcsolódva jelent volna meg 2023-ban, koncertfelvételek válogatásaként. Török Ádám („Gyugyó”) és csapata azonban nem csupán régi Mini-albumokat akart újrakiadni, hanem ritkaságokat és különlegességeket is szerettek volna beválogatni, ezért hosszú tervezés előzte meg az anyag összeállítását.
Végül több formáció – a Mini, a Török Ádám & Mini, az Új Mini, a V Mini és a Hármasfogat – koncertjeiből választottak egy-egy albumot. Az elsők között került be a válogatásba a Vancouveri Mini 2014-es felvétele, amelynek előkészítése 2022-ben el is kezdődött. A projektet azonban a háborús energiaválság és Török Ádám tragikus halála miatt félbe kellett hagyni, de szerencsére később újraindulhatott.
Ennek köszönhetően a Vissza Vancouverbe CD most egy nyolcoldalas booklettel kiegészülve kerül kiadásra, a Rock Diszkont forgalmazásában lesz elérhető. Az album nyilvános ősbemutatójára 2025. november 6-án, 18 órakor kerül sor a budapesti ½ 9 Music Pubban. A belépés ingyenes.
