1 órája
Kiállítással tisztelegnek a 100 éve született Kállai Ferenc színművész előtt
Kállai Ferencről színművészről nyílt kiállítás születésének centenáriuma alkalmából a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg-könyvtárában kedden.
Kállai Ferenc Jászai Mari-díja a színművész születésének centenáriuma alkalmából rendezett Kállai 100 című kiállításon a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg-könyvtárában 2025. október 14-én
Forrás: MTI
Fotó: Oláh Tamás
A Kállai 100 országos ünnepségsorozat részeként megrendezett kiállításon fotókkal, tablókkal, személyes tárgyakkal idézik meg az 1925. október 4-én, Gyomán született művész alakját – mondta a megnyitón Szonda István, a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány elnöke.
A tablók bemutatják Kállai Ferenc életútját, legfontosabb színpadi és filmes szerepeit. A kiállításon szerepel Keleti Éva fotóművész csaknem harminc alkotása, melyek hűen ábrázolják Kállai Ferenc gazdag pályáját és személyes életének néhány mozzanatát.
Az október 31-ig látogatható kiállításon életének egy-egy szakaszát reprezentálják különböző dokumentumok, elismerések, és személyes tárgyak is, melyek korábban a művész otthonát díszítették.
Látható a tárlaton Krampner Ferenc néven született művész anyakönyvi kivonata, bizonyítványai, számos családi fotó, igazolványok, és édesanyjának írt névnapi köszöntője is 1939-ből.
Kállai Ferenc számos kitüntetése között bemutatják a kiállításon azt kisplasztikát is, amelyet a színész az 1977-es teheráni filmfesztiválon a legjobb férfi alakításért kapott Szász Péter Szépek és bolondok című filmjében nyújtott alakításáért. Az alkotást a tárlathoz kapcsolódva szombaton délután műsorára tűzi a szegedi Belvárosi mozi.
Szerepelnek a kiállításona színésznek dedikált könyvek, köztük Illyés Gyula Poharaim című verseskötete, és az érdeklődők olvashatják azt a verset is, melyet Bodrogi Gyula – ahogy ajánlásában fogalmazott: „a színész király, Kállai Ferenc” – születésnapjára írt.
Külön tabló válogat Kállai Ferenc csaknem száz filmes szerepéből: látható a kiállításon A tanú című film stábfotója, és a Megint tanú szövegkönyvének számára készült példánya is.