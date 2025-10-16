október 16., csütörtök

A közjóért

1 órája

Átadták a Magyar Batthyány Alapítvány idei díjait

Bán Teodóra táncművész, koreográfus, színházigazgató vehette át a Magyar Batthyány Alapítvány 2025. évi gróf Zichy Antónia-díját, Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség elnöke pedig a gróf Batthyány Lajos-díját.

MW

Az elismeréseket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter képviseletében Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, valamint Mészáros Artúr, a Fiatalok Batthyány Körének főtitkára adta át az aradi vértanúk és Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzésének napján, utóbbinak a Fiumei úti nemzeti sírkertben álló síremléke előtt.

Díjazók és díjazottak csoportképe a Fiumei úti sírkertben, a Batthyány-mauzóleumnál
Forrás: Magyar Batthyány Alapítvány

A 2019-ben alapított elismeréseket olyan személyek kaphatják meg, akik a nemzetért, közösségért, családokért, a magyar anyaföldért, hitünkért és biztonságunkért példamutató tevékenységet végeznek. Az alapítvány ez évi mottója változatlanul gróf Batthyány Lajos gondolata:

...személyes érdekeit a közjónak alávetni mindenki tartozik...

Az idei év gróf Zichy Antónia-díjának nyertese, Bán Teodóra a Margitszigeti Színház vezetőjeként több évtizeden át dolgozott a hazai kulturális élet gazdagításán, a klasszikus értékek és a műfaji sokszínűség ötvözésével teremtett értéket és közösséget. Lengyel Lajos, a gróf Batthyány Lajos-díj kitüntetettje több mint két évtizede a fogyatékossággal élő emberek érdekében végzett munkájával vált meghatározó közéleti személyiséggé, kiállva a társadalmi integráció és esélyegyenlőség mellett.

Gulyás Gergely miniszter Fürjes Zoltán helyettes államtitkár által tolmácsolt köszöntőjében úgy fogalmazott: „Gróf Batthyány Lajos és felesége, a passzív ellenállás nagyasszonya, gróf Zichy Antónia a nekik rendeltetett időben mindent feláldozva szolgálták a nemzet ügyét.”

Hozzátette: „Ez a sír a magyar szabadságküzdelmek szimbóluma. Méltó helyszín a grófi házaspárról elnevezett díjak átadására.”

Batthyány-Schmidt Margit alapítványi elnök köszöntőjében kiemelte: 

A kultúra és a hit a legbiztosabb mentsvár. A mögöttünk hagyott év ismételten megmutatta, milyen törékeny és kiszámíthatatlan világban élünk: háborúk, gazdasági nehézségek és természeti kihívások árnyékolják be mindennapjainkat. Ezekben az időkben mindannyian keressük, mi adhat erőt, mi lehet biztos pont számunkra. Úgy hiszem, a válasz ott van abban, amit őseinktől örököltünk: a kultúrában, a hagyományban, a hitben és a szellemi örökségben. Mert a művészet, a tudás és az emlékezet ápolása nem pusztán értékmegőrzés, hanem mentsvár is – egy hely, ahová visszavonulhatunk, amikor körülöttünk megrendül a világ rendje.

Az alapítvány idén három posztumusz díjat is adományozott: gróf Zichy Antónia-díjban részesült gróf Brunszvik Teréz, a magyar óvodapedagógia és nőnevelés úttörője születésének 250. évfordulója alkalmából. Gróf Batthyány Lajos-díjat kapott Kásler Miklós orvos, kutató, miniszter, valamint Zsukovszky Miklós kárpátaljai református lelkipásztor, aki csaknem három évtizeden át hűséggel szolgálta gyülekezetét és közösségét.

A fiatal generációt is megszólítják

A Batthyány-mauzóleumnál megtartott ünnepség részeként Turpinszky Gippert Béla operaénekes előadásában csendült fel a Himnusz és a Bánk bán Hazám, hazám áriája, valamint a Szózat. Kakasy Dóra színművész pedig gróf Brunszvik Teréz életútját idézte fel színpadi részletben az Angyalkert című egyfelvonásos színdarabból.

A Magyar Batthyány Alapítvány számára kiemelten fontos a fiatal generációk megszólítása, ezért az idei évben immáron második alkalommal hirdette meg pályázatát felső tagozatos általános iskolások, középiskolások és egyetemisták számára, akik különböző kategóriákban készítettek videó- és esszémunkákat az 1848–49-es forradalom és szabadságharc, valamint gróf Batthyány Lajos emlékezete témájában. A nyertesek díszoklevelet és pénzjutalmat vehettek át.

 

