Világhírű rendezőink produkciói Velencében

Enyedi Ildikó, a Csendes barát című film rendezője a Svenknek elmondta, hogyan született meg a film ötlete, és meddig várt, amíg megkereste Tony Leungot a film főszerepével. Az Arany Medve-díjas rendező új filmjének világpremierje szeptember 5-én volt a Velencei Filmfesztiválon. A főszerepet Tony Leungnak írta, így „ha ő nemet mondott volna, akkor megint le kellett volna ülnöm és újraírnom” - mondta Enyedi Ildikó a Svenknek.

A hongkongi színész a filmben egy idegtudóst alakít, és a Svenk szombati adásából kiderül, hogy hogyan készült a szerepére.

Nemes Jeles László a Svenk stábjának elárulta, hogy Árva című új filmjét, amelynek világpremierje a Velencei Filmfesztiválon volt augusztus 28-án, saját családjának története ihlette, és egy 12 éves kisfiú történetét ismerjük meg belőle.

A film néhány hónappal az elbukott magyar forradalom után játszódik, 1957 Budapestjén.

Megosztotta azt is a Svenk stábjával, milyen volt gyerekeket castingolni a film főszerepére, illetve hogy mi lepte meg legjobban a szereplőválogatáson. „A Velencei Fesztiválban az a jó, hogy a filmekről szól inkább a fesztivál, nem a felesleges dolgokról, a csillogásról” - mondta el a műsorban a Svenk stábjának Nemes Jeles László.

A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet (NFI) megbízásából készül, szombaton 12:30-tól és vasárnap 7:30-tól látható a HírTV-n, és elérhető az NFI Youtube-csatornáján is.

VIDEÓ: https://youtu.be/goTQKdyzalk

A velencei fesztiválon mindkét magyar film vörös szőnyeges premierjét az alkotócsapat személyes részvételével tartották a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Az Árva című filmet augusztus 28-án, a Csendes barát-ot szeptember 5-én mutatták be a velencei Lidón a Palazzo del Cinemában.

Az Oscar-, Golden Globe-, BAFTA-díjas Saul fiát és a Napszálltát jegyző Nemes Jeles László új mozifilmjét a rendező családjának története ihlette. Az Árva magyar-brit-francia-német koprodukcióban készült, a Nemzeti Filmintézet, az angol BFI, a francia CNC és a német FFA támogatásával, producerei a Pioneer Pictures részéről Kemény Ildikó és Szále Ferenc voltak.