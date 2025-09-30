1 órája
Dubajban hódít a Magyar Opera: tízezernél több jegy kelt el
A Bohémélet három előadására csaknem négyezren, a Beethoven-hangversenyre ezerhatszázan, míg A hattyúk tava hat balettelőadására összesen tízezren váltottak jegyet a Magyar Állami Operaház évadnyitó vendégjátékán szeptember 18. és 28. között a Dubaji Operában.
Fotó a Bohémélet című előadásról
Forrás: Dubai Opera Facebook-oldala
Puccini Bohéméletét kettős szereposztásban Horváth István, az évad kamaraénekese és Pataki Adorján, Sáfár Orsolya és Létay Kiss Gabriella, valamint Celeng Mária és az operastúdiós Fenyvesi Gabriella Rea énekelték, Azat Malik, Palerdi András, Szegedi Csaba és két kisebb szerepben Gulyás Dénes partnereként – közölte az Operaház hétfőn az MTI-vel.
A Bohémélet előadásain, akárcsak az azt követő Beethoven-hangversenyen Dénes István dirigálta a dalszínház együtteseit.
Ezt követően a Magyar Állami Operaház balettegyüttese, a Magyar Nemzeti Balett ismét A hattyúk tava-előadással aratott sikert. A főbb szerepeket Melnyik Tatyjana, Jakovleva Marija, az idei évad étoile-ja és Beck Maria, Dmitrij Tyimofejev, Scrivener Louis és Borisz Zsurilov, valamint Okajima Takaaki, Radziush Mikalai és Vlagyiszlav Melnyik alakították. Az előadásban a Magyar Nemzeti Balett mellett az OPERA balettiskolájaként működő Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei is közreműködtek. A Magyar Állami Operaház Zenekarát a Theater Basel magyar származású művészeti vezetője, Thomas Herzog dirigálta.
Freddie Mercurynak szentel kiállítást jövőre a Magyar Zene Háza
A meghívó fél költségén megvalósult tíz előadásban összesen 283 művész és munkatárs vett részt, a produkciók díszleteit, kellékeit, jelmezeit és hangszereit a következő hetekben öt konténer szállítja majd vissza Magyarországra.
Az idei dubaji sorozatban szereplő előadások közül a Bohémélet december 13. és 27., míg A hattyúk tava 2026. április 25. és május 19. között lesz látható az évadban a Magyar Állami Operaházban.
A Magyar Nemzeti Balett legközelebb október 12-től Johan Inger Walking Mad, Alexander Ekman Cacti és Hans van Manen 5 tangó című kortárs koreográfiáit táncolja a Keserédes komédiák című esten, majd a Solymosi Tamás vezette együttes Seregi László Rómeó és Júlia című táncprodukciója tér vissza a repertoárra október 25-től.