Elismerés

1 órája

Három rangos díjat kapott a Néprajzi Múzeum

Címkék#Néprajzi Múzeum#verseny#díj

A Red Dot Awards Brands & Communication Design versenyében három díjat is elnyert idén a kulturális intézmény. Díjazták a gyűjteményi kiállítást, az ott alkalmazott multimédiás megoldásokat és a ZOOM kiállítás katalógusát – közölte a Néprajzi Múzeum az MTI-vel csütörtökön.

MW
Három rangos díjat kapott a Néprajzi Múzeum

Kilátás a Néprajzi Múzeum 2022-ben átadott modern épületének földbe süllyesztett részének tetejére

Fotó: Faludi Imre

A Néprajzi Múzeum közleményében kiemelte, hogy több magyar múzeumi projekt kapott a múltban Red Dot díjat, de információik szerint ez az első múzeumi kiállítás az országban, amely kiérdemelte a zsűri pozitív értékelését.

A Néprajzi Múzeum állandó kiállítása páratlan gyűjteményt vonultat fel

A tavaly októberben nyílt, nyolc tematikára osztott gyűjteményi kiállítás a Néprajzi Múzeum történetének 

legnagyobb állandó kiállítása, amely 3000 négyzetméteren 3600 műtárgyat tár a látogatók elé. 

A tárlat arra törekszik, hogy a látogatók kreatív és részletgazdag eszközökön keresztül felfedezhessék a tárgyak és történeteik egyediségét, amihez jelentősen hozzájárulnak a kiállítást tervező Art1st Design Studio egyedi megoldásai. 

Az Art1st tervezte kiállításnak és a multimédiás eszközök alkalmazásának nemzetközi elismerése a Red Dot díj 

– hangsúlyozták.

A gyűjteményi kiállításhoz kapcsolódó, a múzeum gyűjteményét ősrobbanásként bemutató ZOOM kiállítás katalógusa szintén Red Dot díjban részesült. A közlemény szerint a Berta Zoltán tervezte kiállításkatalógus szokatlan megközelítésben mutatja be a gyűjtemény válogatott darabjait.

 A sajátos tartalmi struktúrának köszönhetően az olvasók különböző, egyedi módon fedezhetik fel a tartalmat az immáron Red Dot díjas kiállításvezető segítségével.

A Red Dot Design Award története egészen 1955-ig nyúlik vissza, amikor is megrendezték az első formatervezői versenyt. Az egyesület célja, a „jó design keresése” azóta változatlan – olvasható a közleményben.

Mint kiemelték, 

az idén számos további díjat és jelölést kaptak a Néprajzi Múzeum kiállításvezetői, katalógusai, projektjei és kiállításai.

 Ilyen például 

  • a Luigi Micheletti-díjra és a CIMAM Kimagasló Múzeumi Gyakorlatok díjra való jelölés,
  • a gyűjteményi kiállítás által elnyert IF Design Award, 
  • a ZOOM kiállításkatalógus A’ Design Award és Indigo Award díjazása, 
  • az Éjszakázz a múzeumban! projekt Children in Museums díjra való jelölése a finalisták között, 
  • továbbá a Szép Magyar Könyv versenyen nyert elismerések.  

 

