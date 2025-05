Csaknem 100 magyar film vetítésével rendezik meg a MOZ.GO - Magyar Mozgókép Fesztivált

Az egyik zsűritag, Horváth Csaba, az NFI marketing- és kommunikációs igazgatója arról beszélt a stábnak, hogy az idei MOZ.GO-nak egyik különlegessége, hogy nagyon sok jeles évfordulót ünneplünk, amiről a résztvevők megemlékezhetnek majd a négynapos fesztivál keretében.

„Egyrészt idén 130 éves a mozi, ami remek apropó arra, hogy egy kicsit a múltról is beszélgessünk és persze a jelenről és a jövőről is – ez mind meg is fog történni a kísérő rendezvényeken” – jelezte, majd hozzátette, hogy ezen túlmenően még egy kettős centenáriumot is ünnepelhetünk idén, tekintve, hogy 100 éve született Makk Károly és egy fontos alkotótársa, a legendás színész, Darvas Iván is.

A fesztiválon kiállítást láthatnak az ő életművükből, továbbá Makk Károly filmjeit, illetve a Darvas Ivánnal készített közös filmjeit is vetítik a Magyar Mozgókép Fesztiválon.

Horváth Csaba beszámolt arról is, hogy az ötödik alkalommal megrendezésre kerülő MOZ.GO ezúttal is a magyar filmszakma és- filmipar, s ilyenformán a magyar film éves seregszemléje lesz. Saját a zsűriben folytatott tevékenységéről szólva Horváth Csaba azt is elárulta, hogy feltétlenül szem előtt fogja tartani, hogy az adott film a saját üzenetét mennyire világosan, közérthetően, és magával ragadóan tudja eljuttatni a nézőhöz.

„Én elsősorban erre a hatásra fogok koncentrálni, mikor a jelölt alkotásokat nézem” – emelte ki.

Tavaly nevet váltott, idén arculatában is megújul a MOZ.GO - Magyar Mozgókép Fesztivál. A friss megjelenés mellé pedig nagyon tartalmas programot állítottak össze a szervezők.

A rendezvény csaknem 100 filmmel, sok premierrel és sztárral ünnepli a magyar filmet, s így ezen a négy napon át minden filmes műfajban kínálnak szórakoztató, izgalmas és figyelemre méltó alkotásokat, valamint érdekes kísérőprogramokat a közönség számára.

Egy másik zsűritag, Pacskovszky József Balázs Béla díjas filmrendező és forgatókönyvíró azt is kiemelten fontosnak tartja, hogy a bemutatandó filmek jó ürügyet kínáljanak arra, hogy elkezdjünk beszélgetni arról, hogy mi hol is vagyunk ebben a világban, mi foglalkoztat minket. Mint mondta: szerinte remek alkalom lesz ez a filmeseknek, hogy visszajelzéseket kapjanak a közönségtől, a kritikusoktól és a zsűritől.