A hagyományok jelen idejű ábrázolása iránti érdeklődés köti össze a Hagyományok Háza Pixel és folklór című tárlatán kiállító, elismert fotográfusokat, akik között Korniss Péter és Kása Béla, a fényképész szakma „nagy öregei” mellett a fiatal generáció képviselői, köztük Farbaky Tamás és Mohos Zsófia is megjelennek.

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója a megnyitón kiemelte: a kiállítás fotósai egészen más kontextusokban mutatják be ugyanazt a dolgot. A művészet és a művészetről való beszéd egy folyamat - hangsúlyozta, hozzátéve: a Hagyományok Házában ez a diskurzus, a dologról való beszéd is a feladataik között van.

Korniss Péter a kiállítás címéről szólva kiemelte: a fotográfia, akár digitális, akár analóg, egy végtelen folyam, végtelen mese az emberi sorsról, az életről, a világról. A hagyomány tartalmat és formát ad az életnek, kapaszkodókat és megtartó erőt az embernek. Hagyományhoz közösség kell - emelte ki.

Mint mondta, a kiállítás olyan fotográfusok munkáit mutatja be, akik a valóságot keresik, mert még hisznek benne.

A tárlat, amelynek kurátora Szarka Klára, azt a viszonyt mutatja, amely a fotográfiát – a pixelt – és a folklórt összeköti. „A pixel nyomatékossá teszi, hogy a jelenben vagyunk, a mi jelenünkben, amelyben a hagyomány köszöni, megvan, létezik és változik, de érezhetően keres kapaszkodókat és keresi a helyét” – mondta, hozzátéve: a fotográfia is igyekszik betölteni eredeti küldetését, de új utakat keres.

Ahogy a képeket nézi, úgy érzi, több a kétely, a bizonytalanság és a diszharmónia – mondta, kiemelve: azért kellett ez a kiállítás, hogy ezt észrevegyük.

Mert a fotográfia nem csak arra való, hogy megörökítsen, hanem arra is, hogy szembesítsen. Hogy tisztábban lássuk a korunkat

– hangsúlyozta.

Czingel Szilvia, a Hagyományok Háza részeként működő Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője, intézményi kurátor a megnyitó előtt tartott tárlatvezetésen felidézte: márciusban kereste meg Szarka Klárát azzal, hogy készítsenek egy olyan fotókiállítást, ahol a népművészet megjelenik. Rögtön kiderült, hogy ez egy óriási téma, amelyet korszakolni kellene. Az időben visszafelé indultak el, és a kiállításon végül 24 fiatal, illetve az idősebb generációhoz tartozó fotós munkáit mutatják be, akik mindannyian sajátos felfogásban örökítették meg a témát.