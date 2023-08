Idén a Fabatka játszóház mellett a Merende Műhely is várja a családokat. Programjuk címe is csalogató: Mennyit bír a búzaszem? cselekvő-mesélő foglalkoztató a kézi malomtól a vaslapon sütésig. Ennek keretében a gyerekek is tüsténkedhetnek a konyhában. Ez a program jól illeszkedik a Mesterségek Ünnepe idei mottójához: 2023-ban a Petőfi év kapcsán a Befordultam a konyhába című vers ihletése alapján a konyha és eszközei lesznek a fókuszban